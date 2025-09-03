Kars'tan Edirne'ye Terörsüz Türkiye mektubu: 2 bin aileye ulaştı

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında şehit aileleri ve gazi ziyaretleri ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sürece özel kaleme aldığı mektupların ailelere ulaştırılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tuğba Işık Ercan, sürecin başında böyle bir mektuba ihtiyaç olduğunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ifade ettiklerinde kendisinin de memnuniyetle bu mektubu yazmayı kabul ettiğini ve bizzat mektubu kaleme aldığını söyledi.

"Şu ana kadar yaklaşık 2 bin şehit ailesi ve gazi ailemize ulaştık"

Kadın kolları teşkilatının koordinasyonunda yürütülen ziyaretlere şehit aileleri ve gazilerden başlandığını kaydeden Ercan, "Şehit aileleri ve gazilere yazılan mektup, içerik bakımından diğer vatandaşlarımıza yazılan mektuplardan farklı. Şehit ve gazi ailelerine hitap etmesi çok değerliydi. Ailelerin ismine özel zarflarda, özel olarak yazılan mektupları kadın kolları teşkilatımızla birlikte bizzat ailelere ulaştırıyoruz" bilgisini paylaştı.

Mektupların dağıtımına 7 Ağustos'tan itibaren Kars ve Ardahan'da gerçekleştirdikleri ziyaretle başladıklarını hatırlatan Ercan, "Birkaç gün sonra Edirne'de de yine şehit ailelerimizi ziyaret edeceğiz. Dolayısıyla Kars'tan Edirne'ye 81 ilimizde dağıtımlarımız devam ediyor. Şu ana kadar 2 bin şehit ailesi ve gazi ailemize ulaştık. Bu ay sonuna kadar da yaklaşık 20 bin şehit gazi ailemize ulaşmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Çalışmaların tüm teşkilatın katılımıyla sürdüğünü belirten Tuğba Işık Ercan, "Kadın kollarımızın yanı sıra genel başkan yardımcılarımız, bakanlarımız, milletvekillerimiz de mektupları iletiyor" dedi.

Şimdiye kadar saha çalışmalarında olumsuz herhangi bir tepki almadıklarını vurgulayan Ercan, şöyle konuştu:

"Bilakis ailelerimiz, annelerimiz, 'bizlerin canı ciğeri yandı, başka annelerin ciğerleri yanmasın' diye özellikle söylüyorlar. Ama biz zaten tabii çok hassas olduğumuzu ifade ediyoruz. Hem şehitlerimizin hem gazilerimizin ruhlarını rahatsız edecek, onların ruhlarına muazzep duygular hissettirecek herhangi bir şey yapmadık, yapmayacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve bütün hükümet üyelerimizin, teşkilatımızın, partimizin bu konuda Allah'ın izniyle garantisi var zaten."

Ziyaretlerinde "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin yanlış algı oluşturmak isteyenlerin şehit aileleri ve gazileri hedef aldığı tablolarla karşılaştıklarını belirten Ercan, o ailelerle tekrar tekrar görüşerek endişelerini giderdiklerini söyledi.

"Türkiye'mizi daha güzel yarınlara taşımamız gerekiyor"

Ziyaretlerde kendilerini duygulandıran pek çok anı yaşadıklarını aktaran Ercan, "Kendi yağlarıyla kavrulan bir aile vardı mesela, bizleri öyle güzel karşıladılar ki. Hem gazi amcamız hem de gazi amcamızın eşi. Olur ya, bohçalarında birikmiş, biraz kenara koydukları para. Dedi ki, 'Bu süreç çok önemli bir süreç. Ben de elimden ne katkı geliyorsa yapmak istiyorum.' dedi. Biraz birikmiş paraları vardı, bunu ısrarla bize vermek istediler. Ailenin de kendi ihtiyacı var, çok farkındayız. Siz hiç merak etmeyin, biz sizin adınıza bu yardımları yapacağız dedikse de kabul ettiremedik. Bunu vatan, millet için biz vermek istiyoruz dediler" ifadelerini kullandı.

Gençlerin geleceğe korkusuz bakması için bu sürecin önemine işaret eden Ercan, "Türkiye'miz zaten pek çok alanda dünya lideri konumuna gelmiş durumda. Bu konumunu çok daha iyi yerlere götürebilmemiz için, 'Terörsüz Türkiye' sürecinde hep beraber el ele vererek, Türk'ü, Kürt'ü, Laz, Alevi'si hiç fark etmez, hep birlikte çalışmamız, Türkiye'mizi daha güzel yarınlara taşımamız gerekiyor" diye konuştu.



