Osmaniye'de dehşet anları: Kızını tüfekle vurarak yaraladı
Kent otogarında tartıştığı babası tarafından tüfekle vurulan Nilgün Kıtay, ağır yaralanırken dehşet dolu olay, cep telefonuyla görüntülendi.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 03 Eylül 2025 15:25, Son Güncelleme : 03 Eylül 2025 15:44
Osmaniye'de kan donduran olay...
Şehirlerarası Otobüs Terminali peronlarında, Nilgün Kıtay ve babası arasında tartışma çıktı.
KIZINI TÜFEKLE VURDU
Tartışmanın büyümesi üzerine babası, yanında taşıdığı kısa dipçikli tüfekle Nilgün Kıtay'a bir el ateş ederek yaraladı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Nilgün Kıtay, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
CANİ BABA GÖZALTINDA
Polis ekiplerinin müdahalesiyle şüpheli gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.