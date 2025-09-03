Bakan Şimşek: Altın ve enerji hariç ihracat yüzde 1,2 arttı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ağustosta dış ticaret açığının 87,5 milyar dolara gerilediğini belirterek küresel ekonomideki belirsizliklerin azalmasının Türkiye için olumlu bir konjonktür oluşturduğunu söyledi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Eylül 2025 17:06, Son Güncelleme : 03 Eylül 2025 17:07
Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ağustos ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi. Geçen ay ithalatın yüzde 3,9, ihracatın ise yüzde 0,9 azaldığını ifade eden Şimşek, altın ve enerji hariç ihracatta yıllık yüzde 1,2 artış gerçekleştiğini bildirdi.
"Olumlu konjonktür" vurgusu
Şimşek, küresel ekonomideki belirsizliklerin azalması, paritedeki olumlu seyir ve enerji fiyatlarının düşük kalmasının Türkiye'nin dış dengesi açısından olumlu bir tabloya işaret ettiğini kaydetti.