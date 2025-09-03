Karahan'dan 'enflasyon' açıklaması: Yıl sonunda %29'un altına inecek
Menajer Ayşe Barım'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi

Gezi Parkı olaylarında sanatçıları eylemlere katılması için yönlendirdiği ve olayların planlayıcılarından olduğu iddiasıyla 30 yıla kadar hapis talebiyle yargılanan menajer Ayşe Barım hakkında tutukluluk incelemesi yapıldı. Mahkeme, Barım'ın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 03 Eylül 2025 17:32, Son Güncelleme : 03 Eylül 2025 17:56
Menajer Ayşe Barım'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi

Menajer Ayşe Barım'ın Gezi Parkı olaylarında şirketine bağlı sanatçıları eylemlere katılması için yönlendirdiği ve olayların planlayıcılarından olduğu iddiasıyla 'cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüse yardım etme' suçundan 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis talebiyle yargılanması devam ediyor.

Tutukluluk halinin devamına hükmedildi

Yargılama çerçevesinde İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından sanık Ayşe Barım hakkında tutukluluk incelemesi yapıldı. Dosya üzerinden yapılan tutukluluk incelemesinde, Barım'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Davanın görülmesine ise 1 Ekim tarihinde saat 10.00'da İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.

