Tesla Türkiye'den iş ilanı: Teknik personel ve yönetici aranıyor

Türkiye'deki araç sayısı hızla artan Tesla, satış sonrası hizmetlerini güçlendirmek amacıyla yeni personel alımına başladı. Şirket, servis merkezleri ve ilgili birimler için teknik ve yönetici pozisyonlarında çok sayıda iş ilanı yayımladı.

Ocak ayından bu yana Türkiye'de 25 binden fazla Model Y satışı gerçekleştiren şirket, 5 Eylül'de yapacağı yeni envanter satışı öncesinde hizmet kalitesini artırmayı hedefliyor. Bu kapsamda Tesla, hem sabit servis merkezlerinde hem de sahada çalışacak otomotiv teknisyenleri, depo ve parça yönetimi uzmanları için kadro açtı.

Anadolu'ya da odaklandı

3 Eylül itibarıyla Tesla Türkiye'nin yayımladığı aktif iş ilanı sayısı 13'e ulaştı. En çok aranan pozisyonlardan biri otomotiv teknisyenliği oldu. İstanbul'un Bakırköy ve Tuzla ilçelerindeki servis merkezleri ile Ankara'daki servis noktasına ek olarak, Gaziantep ve Diyarbakır gibi şehirlerde görev yapacak mobil teknisyenler de aranıyor.