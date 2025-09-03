Babasının kucağından kayarak 5. kattan düşen bebek öldü
Artvin'in Arhavi ilçesinde babasının kucağından kayarak 5. kattaki balkondan düştüğü iddia edilen 10 günlük bebek, hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Eylül 2025 19:58, Son Güncelleme : 03 Eylül 2025 20:05
Boğaziçi Mahallesi'nde G.T, babası B.T'nin kucağından kayarak 5. kattan düştü.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Arhavi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve 10 gün önce dünyaya geldiği öğrenilen kız bebek, yaşamını bitirdi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.