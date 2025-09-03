KVKK'den uyarı: Çocukların akıllı cihaz ayarlarını gözden geçirin
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi kadrosunu UEFA'ya bildirdi

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi için kadro bildirimi yaptı. Yeni transferler Leroy Sane, Uğurcan Çakır, İlkay Gündoğan ve Wilfried Singo, kadroda yer aldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Eylül 2025 20:07, Son Güncelleme : 03 Eylül 2025 20:07
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi kadrosunu UEFA'ya bildirdi

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre yeni transferler Leroy Sane, Uğurcan Çakır, İlkay Gündoğan ve Wilfried Singo, kadroda yer aldı.

Galatasaray'ın listesinde şu oyuncular bulunuyor:

Uğurcan Çakır, Batuhan Şen, Günay Güvenç, Metehan Baltacı, İsmail Jakobs, Davinson Sanchez, Eren Elmalı, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Wilfried Singo, Arda Ünyay, Gabriel Sara, Leroy Sane, Berkan Kutlu, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Lucas Torreira, Mario Lemina, Roland Sallai, Mauro Icardi, Yunus Akgün, Yusuf Demir, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz.

