KVKK'den uyarı: Çocukların akıllı cihaz ayarlarını gözden geçirin

KVKK'den yapılan açıklamada, çocukların kişisel verilerinin korunmasında yalnızca kurum ve kuruluşların değil, ebeveynlerin de sorumluluk taşıdığı vurgulandı.

Velilere şu tavsiyelerde bulunuldu:

Akıllı cihazların gizlilik ve güvenlik ayarlarını düzenleyin, periyodik olarak kontrol edin.

Ebeveyn kontrolü uygulamalarından yararlanın.

Çocukları sahte hesaplara ve kötü niyetli kişilere karşı uyarın.

Şüpheli içerik ve mesajların aileyle paylaşılması gerektiğini hatırlatın.

Paylaşım kısıtlaması uyarısı

KVKK ayrıca, okul bilgisi, ders notu, fotoğraf veya video gibi kişisel verilerin herkese açık paylaşılmaması gerektiğini bildirdi. Çocukların yaş grubuna uygun olmayan içeriklerden ve zararlı oyunlardan uzak tutulması, oyun bağımlılığına karşı süre kısıtlaması getirilmesi tavsiye edildi.

Açıklamada, siber zorbalık gibi tehditlerle karşılaşılması halinde ilgili kamu kurumlarından destek alınabileceği de belirtildi.