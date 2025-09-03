İstanbul Valiliği, Enrico Macias konserinin iptal edildiğini duyurdu

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, 5 Eylül'de İstanbul Şişli'de gerçekleştirilecek Enrico Macias konserinin iptal edildiğini duyurdu.

Yapılan yazılı açıklamada, "05.09.2025 günü Şişli ilçesi Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosunda gerçekleşmesi planlanan Enrico Macias konser etkinliği öncesi çeşitli sosyal medya platformlarında, etkinliğin protesto edilmesine yönelik yoğun çağrılar yapıldığı tespit edilmiştir. Terör devleti İsrail'in Gazze'de alçakça devam ettirdiği soykırımı ve soykırım destekçilerini protesto etmek için yapılacak gösterilerin, protesto edecek olan gençlerimizi yasal zeminde haksız duruma düşüreceği ve mağduriyetlere neden olacağı değerlendirilmektedir. Bu nedenle; Şişli Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosunda ve çevresinde yapılması planlanan tüm konser, gösteri, yürüyüş, basın açıklaması, oturma eylemi vb. etkinlikler 05.09.2025 günü 00.01 - 23.59 saatleri arasında yasaklanmıştır" ifadelerine yer verildi.