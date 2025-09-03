12 Dev Adam grubu namağlup lider tamamladı
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası A Grubu'ndaki 5. ve son maçında Sırbistan'ı 95-90 mağlup etti. Grubu 5'te 5 yaparak tamamlayan ay-yıldızlılar, son 16 turunda İsveç ile karşılaşacak.
Salon: Arena Riga
Hakemler: Petraitis Gediminas, Wojciech Liszka, Rosso Yohan
Türkiye: Kenan Sipahi 5, Cedi Osman 16, Shane Larkin 23, Adem Bona 2, Ercan Osmani 10, Şehmus Hazer 3, Alperen Şengün 28, Furkan Korkmaz 8
Başantrenör: Ergin Ataman
Sırbistan: Vasilije Micic 5, Stefan Jovic 10, Nikola Milutinov 5, Nikola Jokic 22, Nikola Jovic 10, Aleksa Avramovic 5, Ognjen Dobric 2, Vanja Marinkovic 8, Filip Petrusev 11, Marko Guduric 12
Başantrenör: Svetislav Pesic
1. Periyot: 19-18 (Türkiye lehine)
Devre: 46-49 (Sırbistan lehine)
3. Periyot: 74-73 (Türkiye lehine)