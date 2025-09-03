Yaylada hayvan otlatırken yıldırım isabet eden baba ile oğlu öldü

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde baba ile oğlunun olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kent merkezine yaklaşık 150 kilometre uzaklıktaki Sındıran Mahallesi'nin yaylasında çobanlık yapan Abdulmenaf (51) ile oğlu Bayram Kısak'a (14) yıldırım isabet etti.

