Yaylada hayvan otlatırken yıldırım isabet eden baba ile oğlu öldü
Erzurum'un Şenkaya ilçesinde yaylada hayvan otlatırken yıldırım isabet eden baba ile oğlu hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Eylül 2025 23:42, Son Güncelleme : 03 Eylül 2025 23:42
Kent merkezine yaklaşık 150 kilometre uzaklıktaki Sındıran Mahallesi'nin yaylasında çobanlık yapan Abdulmenaf (51) ile oğlu Bayram Kısak'a (14) yıldırım isabet etti.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde baba ile oğlunun olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Cenazeler, olay yerindeki incelemenin ardından morga konuldu.