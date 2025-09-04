112 acil servis doktoru, dedesinin yaşamını yitirdiğini onayladı

CHP'de kongre sürecine fren: Üç ilçede seçim iptal
CHP'de kongre sürecine fren: Üç ilçede seçim iptal
14 bin 905 hekimin görev yeri 'eş ve sağlık kurası' ile değişti
14 bin 905 hekimin görev yeri 'eş ve sağlık kurası' ile değişti
Protokol imzalandı: MÜSİAD üyelerinden evlenecek çalışanlarına destek
Protokol imzalandı: MÜSİAD üyelerinden evlenecek çalışanlarına destek
Rekabet Kurulu'ndan süt sektörüne büyük soruşturma
Rekabet Kurulu'ndan süt sektörüne büyük soruşturma
KDV'de yeni düzenleme: Akaryakıtta fark kaldırıldı
KDV'de yeni düzenleme: Akaryakıtta fark kaldırıldı
Yabancılar geçen hafta 139,6 milyon dolarlık hisse sattı!
Yabancılar geçen hafta 139,6 milyon dolarlık hisse sattı!
Merkez Bankası rezervlerinde tarihi rekor
Merkez Bankası rezervlerinde tarihi rekor
İstanbul Valiliğinden tekneler ve yatlarla ilgili karar
İstanbul Valiliğinden tekneler ve yatlarla ilgili karar
Öğretmenin talebi karşısında Vali Aydoğdu gözyaşlarını tutamadı
Öğretmenin talebi karşısında Vali Aydoğdu gözyaşlarını tutamadı
KYK Yurt Ücretleri Belli Oldu
KYK Yurt Ücretleri Belli Oldu
21 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 41 şüpheli yakalandı
21 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 41 şüpheli yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüşecek
Türk lirasıyla dış ticarette 8 aylık rekor: 944,6 milyar TL
Türk lirasıyla dış ticarette 8 aylık rekor: 944,6 milyar TL
Google servislerinde kesinti! Bakan Yardımcısı Sayan'dan açıklama
Google servislerinde kesinti! Bakan Yardımcısı Sayan'dan açıklama
Gürsel Tekin: Pazartesi günü il binasına geleceğim
Gürsel Tekin: Pazartesi günü il binasına geleceğim
Gök Gürültülü Sağanak ve Kuvvetli Rüzgar Alarmı
Gök Gürültülü Sağanak ve Kuvvetli Rüzgar Alarmı
Taşıt Kredisi Faiz Oranları Ne? 280 bin TL'nin Geri Ödeme Tablosu
Taşıt Kredisi Faiz Oranları Ne? 280 bin TL'nin Geri Ödeme Tablosu
Kırtasiye ürünleri denetimlerinde 15,2 milyon TL ceza kesildi
Kırtasiye ürünleri denetimlerinde 15,2 milyon TL ceza kesildi
Tabela değişti: Motorine zam geldi
Tabela değişti: Motorine zam geldi
Konut Fiyatlarında Büyük Fark: En Ucuz ve Pahalı Şehirler Listesi
Konut Fiyatlarında Büyük Fark: En Ucuz ve Pahalı Şehirler Listesi
Türkiye'de Popüler Markaların Sıfır Araç Fiyatları Açıklandı
Türkiye'de Popüler Markaların Sıfır Araç Fiyatları Açıklandı
Özel hastanelere GSS başvuruları dibe vurdu
Özel hastanelere GSS başvuruları dibe vurdu
Okula dönüş döneminde harcamalar zirveye çıkıyor
Okula dönüş döneminde harcamalar zirveye çıkıyor
Emlak vergisine standart geliyor! Erdoğan talimat verdi, çalışmalar başladı
Emlak vergisine standart geliyor! Erdoğan talimat verdi, çalışmalar başladı
Türkiye'de mobil uygulamalara siber saldırı dalgası
Türkiye'de mobil uygulamalara siber saldırı dalgası
Satılan her 10 otomobilden 4'ü elektrikli veya hibrit
Satılan her 10 otomobilden 4'ü elektrikli veya hibrit
Restoranda bıçaklanan savcı Ercan Kayhan hayatını kaybetti
Restoranda bıçaklanan savcı Ercan Kayhan hayatını kaybetti
İzmir'de simit zammı iddialarına Bakanlık'tan açıklama
İzmir'de simit zammı iddialarına Bakanlık'tan açıklama
Okul servislerine %50 zam talebi: Gerekçe 'triger kayışı fiyatı arttı'
Okul servislerine %50 zam talebi: Gerekçe 'triger kayışı fiyatı arttı'
Bakanlıktan rekor destek: 25 bin gence ücretsiz kurs
Bakanlıktan rekor destek: 25 bin gence ücretsiz kurs
Ana sayfaHaberler Yaşam

112 acil servis doktoru, dedesinin yaşamını yitirdiğini onayladı

Çankırı'da 112 Acil Çağrı Merkezi'nde görevli doktor, nöbet sırasında sağlık ekibinden gelen telefonla dedesinin vefat ettiğini öğrendi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Eylül 2025 16:16, Son Güncelleme : 04 Eylül 2025 16:16
Yazdır
112 acil servis doktoru, dedesinin yaşamını yitirdiğini onayladı

Kentte 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine bölgeye giden sağlık ekibi, vatandaşın evinde öldüğünü tespit etmesi üzerine "ölüm" onayını almak için o günün nöbetçi doktoru Said Oğuzhan Erik'e telefon etti.

Telefonda şahsın tıbbi bilgilerini alan Erik, "ölüm" onayını verdi. Daha sonra şahsın ismini soran Erik, ölen kişinin dedesi Hüseyin Karaarslan olduğunu öğrendi.

Büyük üzüntü yaşayan Erik, yakınlarına bilgi vermesinin ardından nöbet saati bitene kadar görevine devam etti.

- "Mesleğimizin zorluklarından bir tanesi bu tip durumlar maalesef"

Erik, gazetecilere yaptığı açıklamada, 22 Ağustos'ta Komuta Kontrol Merkezi'nde nöbetini sürdürdüğü sırada ekiplerden çağrı aldığını ve evinde bir kişinin vefat ettiğini öğrendiğini söyledi.

Ölen şahsın bilgilerini aldıkça dedesi olabileceğini düşündüğünü dile getiren Erik, "Daha sonra ismini sorduğumda dedem olduğunu öğrendim maalesef. Yaşı ileriydi, yaşlıydı fakat ölümün yüzü soğuk oluyor, yaşa bakmıyor maalesef. Çağrıyı aldıktan sonra ekibe dedemin tıbbi durumunu sordum. Tabii arkadaşlar bana ayrıntılarıyla cevap verdi. Değerlendirme sonucunda mevcut durumunun yaşamla bağdaşmadığını öğrendikten sonra müdahale edilmemesini ve vefat ettiğini söyledim. Yasal işlemlerin başlatılmasını istedik." ifadelerini kullandı.

Haberi aldığında üzüldüğünü ancak mesleklerinde yaşanabilecek durum olduğunu anlatan Erik, "Yoğun bir günün içinde böyle bir şey yaşamış olmak insana ruhen ağır geldiği gibi bedenen de ağır geliyor. Ama biz hekimler olarak hep böyle bir atmosferin içinde çalışıyoruz. Her mesleğin kendine ait zorlukları var, haliyle bizim mesleğimizin de zorluklarından bir tanesi bu tip durumlar maalesef." dedi.

Erik, 2021 yılında vefat eden babasının ölüm haberini de nöbetçi olduğu gün aldığını sözlerine ekledi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber