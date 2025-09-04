Zabıtaları döven başkan hakkında üç suçtan savcılığa şikayet

CHP'de kongre sürecine fren: Üç ilçede seçim iptal
CHP'de kongre sürecine fren: Üç ilçede seçim iptal
14 bin 905 hekimin görev yeri 'eş ve sağlık kurası' ile değişti
14 bin 905 hekimin görev yeri 'eş ve sağlık kurası' ile değişti
Protokol imzalandı: MÜSİAD üyelerinden evlenecek çalışanlarına destek
Protokol imzalandı: MÜSİAD üyelerinden evlenecek çalışanlarına destek
Rekabet Kurulu'ndan süt sektörüne büyük soruşturma
Rekabet Kurulu'ndan süt sektörüne büyük soruşturma
KDV'de yeni düzenleme: Akaryakıtta fark kaldırıldı
KDV'de yeni düzenleme: Akaryakıtta fark kaldırıldı
Yabancılar geçen hafta 139,6 milyon dolarlık hisse sattı!
Yabancılar geçen hafta 139,6 milyon dolarlık hisse sattı!
Merkez Bankası rezervlerinde tarihi rekor
Merkez Bankası rezervlerinde tarihi rekor
İstanbul Valiliğinden tekneler ve yatlarla ilgili karar
İstanbul Valiliğinden tekneler ve yatlarla ilgili karar
Öğretmenin talebi karşısında Vali Aydoğdu gözyaşlarını tutamadı
Öğretmenin talebi karşısında Vali Aydoğdu gözyaşlarını tutamadı
KYK Yurt Ücretleri Belli Oldu
KYK Yurt Ücretleri Belli Oldu
21 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 41 şüpheli yakalandı
21 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 41 şüpheli yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüşecek
Türk lirasıyla dış ticarette 8 aylık rekor: 944,6 milyar TL
Türk lirasıyla dış ticarette 8 aylık rekor: 944,6 milyar TL
Google servislerinde kesinti! Bakan Yardımcısı Sayan'dan açıklama
Google servislerinde kesinti! Bakan Yardımcısı Sayan'dan açıklama
Gürsel Tekin: Pazartesi günü il binasına geleceğim
Gürsel Tekin: Pazartesi günü il binasına geleceğim
Gök Gürültülü Sağanak ve Kuvvetli Rüzgar Alarmı
Gök Gürültülü Sağanak ve Kuvvetli Rüzgar Alarmı
Taşıt Kredisi Faiz Oranları Ne? 280 bin TL'nin Geri Ödeme Tablosu
Taşıt Kredisi Faiz Oranları Ne? 280 bin TL'nin Geri Ödeme Tablosu
Kırtasiye ürünleri denetimlerinde 15,2 milyon TL ceza kesildi
Kırtasiye ürünleri denetimlerinde 15,2 milyon TL ceza kesildi
Tabela değişti: Motorine zam geldi
Tabela değişti: Motorine zam geldi
Konut Fiyatlarında Büyük Fark: En Ucuz ve Pahalı Şehirler Listesi
Konut Fiyatlarında Büyük Fark: En Ucuz ve Pahalı Şehirler Listesi
Türkiye'de Popüler Markaların Sıfır Araç Fiyatları Açıklandı
Türkiye'de Popüler Markaların Sıfır Araç Fiyatları Açıklandı
Özel hastanelere GSS başvuruları dibe vurdu
Özel hastanelere GSS başvuruları dibe vurdu
Okula dönüş döneminde harcamalar zirveye çıkıyor
Okula dönüş döneminde harcamalar zirveye çıkıyor
Emlak vergisine standart geliyor! Erdoğan talimat verdi, çalışmalar başladı
Emlak vergisine standart geliyor! Erdoğan talimat verdi, çalışmalar başladı
Türkiye'de mobil uygulamalara siber saldırı dalgası
Türkiye'de mobil uygulamalara siber saldırı dalgası
Satılan her 10 otomobilden 4'ü elektrikli veya hibrit
Satılan her 10 otomobilden 4'ü elektrikli veya hibrit
Restoranda bıçaklanan savcı Ercan Kayhan hayatını kaybetti
Restoranda bıçaklanan savcı Ercan Kayhan hayatını kaybetti
İzmir'de simit zammı iddialarına Bakanlık'tan açıklama
İzmir'de simit zammı iddialarına Bakanlık'tan açıklama
Okul servislerine %50 zam talebi: Gerekçe 'triger kayışı fiyatı arttı'
Okul servislerine %50 zam talebi: Gerekçe 'triger kayışı fiyatı arttı'
Bakanlıktan rekor destek: 25 bin gence ücretsiz kurs
Bakanlıktan rekor destek: 25 bin gence ücretsiz kurs
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Zabıtaları döven başkan hakkında üç suçtan savcılığa şikayet

Denizli'de parke taşı döşemeyi sağlık sorunları nedeniyle kabul etmeyen zabıtaları sopayla döven CHP'li Kale Belediye Başkanı Erkan Hayla hakkında 3 ayrı suçtan Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurunda bulunan avukat, "Kamu görevlisine uygulanan her türlü şiddet, yalnızca mağduru değil devleti ve milleti de hedef almaktadır. Bu yüzden İçişleri Bakanlığına görevden alma için başvurumuzu yapacağız" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 04 Eylül 2025 15:34, Son Güncelleme : 04 Eylül 2025 15:40
Yazdır

CHP'li Kale Belediye Başkanı Erkan Hayla'nın sağlık sorunlarını gerçekçe göstererek parke taşı döşemek istemeyen zabıta memurları Halil Sait Kocagümüş (34) ve Ceyhun Erukan Çabuk'un (42) üzerine yürüdüğü, C.E.Ç.'yi ise elindeki sopayla dövdüğü anlara ait görüntüler kamuoyunda büyük tepki çekti. Başkan Hayla'nın mobbing yaptığı zabıta memurlarına moloz, inşaat, çöp ve çapalama gibi ağır işlerde çalıştırıldıklarını iddia edilirken; Başkan Hayla'nın 31 Mart seçimlerinin hemen 10 gün sonrasına Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğü personeli S.S.'ye hakaret edip, boğazını sıktığı anlara ait olduğu ileri sürülen görüntüler sosyal medyada dolaşıma açıldı.

Kale Belediye Başkanı Erkan Hayla'nın müvekkilleri olan zabıta memurları Halil Sait Kocagümüş ve Ceyhun Erukan Çabuk'u görev tanımları dışında parke taşı döşemeye zorlandıklarını iddia eden Avukat Melih Nebi Yavuz, "Bu hukuka aykırı emri ret etmeleri üzerine, belediye başkanı tarafından darp edilmişlerdir. Müvekkillerim darp raporu alarak, bu konuda şikayette bulunmuşladır. Belediye başkanı, suçu tasarlayarak, müvekkillerimin üzerine sopayla gelerek, şiddet uygulamıştır. Bu açıkça TCK 86. ve devamı maddelerinde, Yargıtay kararları ışığında silahlı kasten yaralama suçunun nitelikli halini oluşturmaktadır. Bu mesele yalnızca bir ceza soruşturması değildir. Burada siyasetçilerin, toplumun üst kesiminde bulunan kişilerin, toplumun alt kesiminden gelen kamu görevlilerine yönelik şiddeti meşru gören bir tavrıdır. Hangi partiden olursa olsun hiçbir siyasetçi, kamu görevlilerini kendi çıkarları uğruna kullanamaz, hukuka aykırı emir vermez. Görevini yerine getiren bir kamu görevlisine el kaldıramaz. Bunu hukuk sınırları içerisinde korumak zorundayız" diye konuştu.

"Görevden alınma için başvuru yapacağız"

"Kamu görevlisine uygulanan her türlü şiddet, yalnızca mağduru değil devleti ve milleti de hedef almaktadır" diyen Yavuz, "Biz bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. Müvekkillerim adına Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk. Ayrıca belediye başkanının görevden alınması için İçişleri Bakanlığı nezdinde de müracaatımızı yapacağız. Hukuk devletinde hiç kimsenin dokunulmazlığı yoktur. Hiç kimse bulunduğu makamın arkasına sığınarak, şiddeti meşrulaştıramaz. Bu bir siyasi mesele değildir, bu hukuk düzeninin korunması adına alınması gereken en önemli adımlardan bir tanesidir" ifadelerini kullandı.

Belediye Zabıtası, Zabıtalık Görevi Dışında Görevlendirilebilir Mi?

"Başkana yaranmak için yapılan hakaretleri yakından takip ediyoruz"

Kale Belediye Başkanı Erkan Hayla'nın sosyal medya hesabından yayınladığı ve kendisine komplo kurulduğu yönündeki açıklamalarını değerlendiren Yavuz, şöyle konuştu:

"Belediye Başkanı Erkan Hayla'nın açıklamalarını hayretle inceledik. Sen kamera kayıtları, tanıklar ve delillerle sabit olan bu suçu bir kalıp uydurarak, ifade ediyorsun. Bu Başkana yaranmak için sosyal medyadan yapılan hakaretleri de yakından takip ediyoruz. Bu yorumları asla kabul etmiyoruz. Hakkın ve hukukun olmadığı yerde adaletsizlik türer. Bu konuda gerekli tüm adımları atacağımızdan hiç kimsenin endişesi olmasın. Hangi partiden olursa olsun, bir siyasi nüfuzun, garibanın ve emekçinin hakkını yemesine müsaade etmeyeceğiz"

Şiddet görev zabıtaların avukatı Melih Nebi Yavuz, Başkan Hayla hakkında "Tasarlayarak silahla kasten yaralama", "Nüfuzunu kullanarak görevi kötüye kullanma" ve "Hakaret" suçlarından Cumhuriyet Başsavcılığına suç durusunda bulunduklarını sözlerine ekledi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber