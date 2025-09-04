ATO, 'ATONET Akıllı Asistan' projesiyle dünya birincisi oldu

CHP'de kongre sürecine fren: Üç ilçede seçim iptal
CHP'de kongre sürecine fren: Üç ilçede seçim iptal
14 bin 905 hekimin görev yeri 'eş ve sağlık kurası' ile değişti
14 bin 905 hekimin görev yeri 'eş ve sağlık kurası' ile değişti
Protokol imzalandı: MÜSİAD üyelerinden evlenecek çalışanlarına destek
Protokol imzalandı: MÜSİAD üyelerinden evlenecek çalışanlarına destek
Rekabet Kurulu'ndan süt sektörüne büyük soruşturma
Rekabet Kurulu'ndan süt sektörüne büyük soruşturma
KDV'de yeni düzenleme: Akaryakıtta fark kaldırıldı
KDV'de yeni düzenleme: Akaryakıtta fark kaldırıldı
Yabancılar geçen hafta 139,6 milyon dolarlık hisse sattı!
Yabancılar geçen hafta 139,6 milyon dolarlık hisse sattı!
Merkez Bankası rezervlerinde tarihi rekor
Merkez Bankası rezervlerinde tarihi rekor
İstanbul Valiliğinden tekneler ve yatlarla ilgili karar
İstanbul Valiliğinden tekneler ve yatlarla ilgili karar
Öğretmenin talebi karşısında Vali Aydoğdu gözyaşlarını tutamadı
Öğretmenin talebi karşısında Vali Aydoğdu gözyaşlarını tutamadı
KYK Yurt Ücretleri Belli Oldu
KYK Yurt Ücretleri Belli Oldu
21 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 41 şüpheli yakalandı
21 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 41 şüpheli yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüşecek
Türk lirasıyla dış ticarette 8 aylık rekor: 944,6 milyar TL
Türk lirasıyla dış ticarette 8 aylık rekor: 944,6 milyar TL
Google servislerinde kesinti! Bakan Yardımcısı Sayan'dan açıklama
Google servislerinde kesinti! Bakan Yardımcısı Sayan'dan açıklama
Gürsel Tekin: Pazartesi günü il binasına geleceğim
Gürsel Tekin: Pazartesi günü il binasına geleceğim
Gök Gürültülü Sağanak ve Kuvvetli Rüzgar Alarmı
Gök Gürültülü Sağanak ve Kuvvetli Rüzgar Alarmı
Taşıt Kredisi Faiz Oranları Ne? 280 bin TL'nin Geri Ödeme Tablosu
Taşıt Kredisi Faiz Oranları Ne? 280 bin TL'nin Geri Ödeme Tablosu
Kırtasiye ürünleri denetimlerinde 15,2 milyon TL ceza kesildi
Kırtasiye ürünleri denetimlerinde 15,2 milyon TL ceza kesildi
Tabela değişti: Motorine zam geldi
Tabela değişti: Motorine zam geldi
Konut Fiyatlarında Büyük Fark: En Ucuz ve Pahalı Şehirler Listesi
Konut Fiyatlarında Büyük Fark: En Ucuz ve Pahalı Şehirler Listesi
Türkiye'de Popüler Markaların Sıfır Araç Fiyatları Açıklandı
Türkiye'de Popüler Markaların Sıfır Araç Fiyatları Açıklandı
Özel hastanelere GSS başvuruları dibe vurdu
Özel hastanelere GSS başvuruları dibe vurdu
Okula dönüş döneminde harcamalar zirveye çıkıyor
Okula dönüş döneminde harcamalar zirveye çıkıyor
Emlak vergisine standart geliyor! Erdoğan talimat verdi, çalışmalar başladı
Emlak vergisine standart geliyor! Erdoğan talimat verdi, çalışmalar başladı
Türkiye'de mobil uygulamalara siber saldırı dalgası
Türkiye'de mobil uygulamalara siber saldırı dalgası
Satılan her 10 otomobilden 4'ü elektrikli veya hibrit
Satılan her 10 otomobilden 4'ü elektrikli veya hibrit
Restoranda bıçaklanan savcı Ercan Kayhan hayatını kaybetti
Restoranda bıçaklanan savcı Ercan Kayhan hayatını kaybetti
İzmir'de simit zammı iddialarına Bakanlık'tan açıklama
İzmir'de simit zammı iddialarına Bakanlık'tan açıklama
Okul servislerine %50 zam talebi: Gerekçe 'triger kayışı fiyatı arttı'
Okul servislerine %50 zam talebi: Gerekçe 'triger kayışı fiyatı arttı'
Bakanlıktan rekor destek: 25 bin gence ücretsiz kurs
Bakanlıktan rekor destek: 25 bin gence ücretsiz kurs
Ana sayfaHaberler Sendika, Dernek ve Diğer STK

ATO, 'ATONET Akıllı Asistan' projesiyle dünya birincisi oldu

Ankara Ticaret Odası (ATO), yapay zeka destekli sohbet robotu "ATONET Akıllı Asistan" projesiyle 2025 Dünya Odalar Yarışması'nda "en iyi oda inovasyonu projesi" kategorisinde birinci oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Eylül 2025 15:55, Son Güncelleme : 04 Eylül 2025 15:56
Yazdır
ATO, 'ATONET Akıllı Asistan' projesiyle dünya birincisi oldu

Odadan yapılan açıklamaya göre, ICC Dünya Odalar Federasyonunun 14. Dünya Odalar Kongresi kapsamında düzenlediği 2025 Dünya Odalar Yarışması'nda ödüller dağıtıldı.

Yarışmada en iyi oda inovasyonu projesi kategorisinde birinciliği bu sene de ATO projesi aldı.

2023 yılında aynı kategoride birinciliği "ATONET" mobil uygulamasıyla elde eden ATO, bu yıl da 41 ülkeden 83 proje arasından sıyrılarak, finalde Birleşik Krallık, Sırbistan ve İran'ı geride bıraktı ve yapay zeka destekli sohbet robotu "ATONET Akıllı Asistan" ile yeniden dünya şampiyonluğunu göğüsledi.

Avustralya'nın Melbourne kentinde, 14. Dünya Odalar Kongresi kapsamında gerçekleştirilen yarışmanın final programı ve sonuçlarının açıklandığı kongre gala gecesine ATO Başkanı Gürsel Baran da katıldı.

"ATONET Akıllı Asistan" projesi ATO adına Gökhan Ertek tarafından sunulurken Baran birincilik ödülünü Dünya Odalar Federasyonu ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun elinden aldı.

- "Küresel çapta örnek bir model haline geldik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Baran, ATO'nun bir kez daha dünya birincisi olmasından dolayı gurur duyduklarını belirterek, "Odamızın dönüşümde lider ve yenilikte öncü vizyonunu tüm dünyaya gösterdik. Bu gurur hepimizin. Üyelerimize değer katma, ticareti kolaylaştırma, iş dünyamızı geleceğe taşıma hedefinden asla vazgeçmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Dijitalleşme ve yapay zeka teknolojileri alanında bir kez daha elde ettikleri birincilikle Türkiye ve başkentin adını dünyaya duyurmaktan mutlu olduklarını vurgulayan Baran, şunları kaydetti:

"Bir kez daha tescillenen dünya birinciliğimizle dijitalleşme ve yapay zeka teknolojilerinde, küresel çapta örnek bir model, bir marka haline geldik. ATO'muzun dönüşümde lider ve yenilikte öncü vizyonunu tüm dünyaya gösterdik. Birlikte yine, yeniden başardık ve hep başaracağız. Bu gurur ATO'nun 170 bin üyesiyle birlikte hepimize ait."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber