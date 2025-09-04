Bakan Tunç: Yargı reformuyla tarafsız ve bağımsız yargıyı güçlendireceğiz
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye Yüzyılı Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında yapılacak düzenlemelerle yargının daha etkin ve erişilebilir hale geleceğini söyledi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Eylül 2025 16:33, Son Güncelleme : 04 Eylül 2025 16:35
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeleriyle gerçekleştirdikleri toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Toplantıda, hukukun üstünlüğünden ayrılmadan yargı sistemini daha etkin ve erişilebilir kılmaya yönelik çalışmaların ele alındığını belirten Tunç, şunları kaydetti:
"Türkiye Yüzyılı Yargı Reformu Strateji Belgemizdeki hedefler doğrultusunda yapacağımız düzenlemelerle tarafsız ve bağımsız yargımızı daha da güçlendirecek, insan kaynağı kapasitemizi artıracağız. Bugüne kadar olduğu gibi yeni adli yılda da vatandaşlarımızın yargı hizmetlerinden memnuniyetini en üst noktaya taşımanın gayretiyle hep birlikte gece gündüz demeden çalışacağız."