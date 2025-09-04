Hafta sonu sağanak geliyor: Sıcaklıklar düşecek

Tekin, yarın İç Ege, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Bursa ve Bilecik çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanakların görüleceğini bildirdi. Özellikle Kars ve Ardahan çevrelerinde yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

Cumartesi: Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz'de yağış

Cumartesi günü Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz Bölgesi ile Adana ve Osmaniye çevrelerinde yağış görülecek. Sakarya, Düzce, Bolu, Kütahya ve Bilecik çevrelerinde yağışların kuvvetli olması öngörülüyor.

Pazar: Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli yağış

Pazar günü Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yağış bekleniyor. Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgar ve sıcaklıklar

Bugün ve yarın Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli esecek. Hava sıcaklıklarının hafta sonu biraz düşerek mevsim normalleri civarına ineceği bildirildi.

3 büyükşehirde hava durumu