Maaş Robotundaki göstergeler güncellendi
Memurlar.net maaş robotundaki veriler, hakem kurulu, toplu sözleşme hükmü ve üyelerin geri bildirimleri doğrultusunda güncellendi
200'ü aşkın unvan bazında sorgulama imkanı sunan, binlerce gösterge ve katsayıdan oluşan memurlar.net maaş robotunu geçtiğimiz hafta güncellemiştik. Ancak müdür, memur, yardımcı hizmetler sınıfı, uzman unvanları bazında çok sayıda geri dönüş aldık.
2025/1 Hakem Kurulu Kararı, 8. dönem hizmet kolu bazındaki toplu sözleşme hükümleri ve ziyaretçilerimizin whatsapp hattına yaptığı GEREKÇELİ geri bildirimler doğrultunda memurlar.net maaş robotundaki veriler güncellenmiştir.
Memurlar.net maaş robotu- Gelişmiş Seçenekler kısmından 2026 yılı verilerini seçerek 2026 maaşlarınızı görebilirsiniz.
Gerekçeli ve açıklamalı bilgilerle Robotun gelişmesine katkı sağlayan tüm ziyaretçilerimize teşekkür ediyoruz. Geri bildirimlerinizi 0532 540 0 590 nolu WhatsApp hattımıza yapabilirsiniz.