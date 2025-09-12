Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 2 tutuklama
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı'nın Viranşehir'de gerçekleştirdiği baskında çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Olayda 2 kişi gözaltına alındı ve tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Eylül 2025 21:18, Son Güncelleme : 12 Eylül 2025 21:20
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; silah kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi.
Viranşehir ilçesinde önceden belirlenen bir adrese baskın yapıldı.
Aramalarda; 17 el bombası, 12 piyade tüfeği, 4 makineli tabanca, 23 tabanca, 5 av tüfeği ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
2 kişi gözaltına alındı.
Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı tutuklandı.