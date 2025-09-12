YSK, CHP ilçe kongreleri ve İstanbul il yönetimi kararlarının gerekçesini açıkladı
Haberler Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,10 değer kaybederek 10.372,04 puandan tamamladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Eylül 2025 18:38, Son Güncelleme : 12 Eylül 2025 18:39
Yazdır
Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 10,85 puan azalırken, toplam işlem hacmi 99,2 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1, holding endeksi yüzde 0,16 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,60 ile turizm, en çok kaybettiren yüzde 8,17 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'de haftaya ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı öncesinde karışık bir seyir izlenirken, BIST 100 endeksi gün içinde dalgalı bir seyir izleyerek, günü negatif bir seyirle tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, temmuzda cari işlemler hesabı 1 milyar 766 milyon dolar fazla verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında da 6 milyar 29 milyon dolarlık fazla oluştu.

Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre ise Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yıl sonu artış beklentisi yüzde 29,69'dan 29,86'ya yükseldi.

Analistler, gelecek hafta yurt içinde TCMB Para Politikası Kurulu'nun (PPK) toplantı özetinin, yurt dışında ise Fed faiz kararı toplantısı ve İngiltere'de ve Avro Bölgesinde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.300 ve 10.200 seviyeleri destek, 10.500 ve 10.600 puan ise direnç konumunda bulunuyor.

