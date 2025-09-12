Bakan Tekin'den, mektupla kendisini okullarına davet eden öğrencilere ziyaret

YSK, CHP ilçe kongreleri ve İstanbul il yönetimi kararlarının gerekçesini açıkladı
YSK, CHP ilçe kongreleri ve İstanbul il yönetimi kararlarının gerekçesini açıkladı
Bilgi Üniversitesi Kayyum Heyeti: Eğitim-öğretim devam edecek
Bilgi Üniversitesi Kayyum Heyeti: Eğitim-öğretim devam edecek
İtfaiye teşkilatları güçleniyor: Büyükşehirlerde personel sayısı artırıldı
İtfaiye teşkilatları güçleniyor: Büyükşehirlerde personel sayısı artırıldı
Borsa İstanbul'da sert kayıp, yatırımcı altına yöneldi
Borsa İstanbul'da sert kayıp, yatırımcı altına yöneldi
İlgi yoğun oldu: Emlak Katılım yarın tüm şubeleriyle hizmet verecek
İlgi yoğun oldu: Emlak Katılım yarın tüm şubeleriyle hizmet verecek
İBB Meclisinde toplu ulaşıma yüzde 30 zam yapıldı
İBB Meclisinde toplu ulaşıma yüzde 30 zam yapıldı
Can Holding soruşturmasında Tekfen'deki hisselere de el konuldu
Can Holding soruşturmasında Tekfen'deki hisselere de el konuldu
Bakan Tekin: OECD raporları Türkiye'yi 'eğitim devrimi yapan ülke' olarak tanımlıyor
Bakan Tekin: OECD raporları Türkiye'yi 'eğitim devrimi yapan ülke' olarak tanımlıyor
Erdoğan: İstanbul'a olan sevdamız son nefesimize kadar sürecek
Erdoğan: İstanbul'a olan sevdamız son nefesimize kadar sürecek
İmamoğlu 'sahte diploma' davasında ilk kez hakim karşısında
İmamoğlu 'sahte diploma' davasında ilk kez hakim karşısında
DMM'den 'köprü ve otoyollar satılıyor' iddialarına yalanlama
DMM'den 'köprü ve otoyollar satılıyor' iddialarına yalanlama
Adalet Bakanı'ndan 12 Eylül'de yeni anayasa çağrısı!
Adalet Bakanı'ndan 12 Eylül'de yeni anayasa çağrısı!
Bakan Şimşek'ten cari denge açıklaması
Bakan Şimşek'ten cari denge açıklaması
Tacizcisini öldüren liseli Azra hakkında yeni karar
Tacizcisini öldüren liseli Azra hakkında yeni karar
KPSS Alan Bilgisi sınavlarıyla devam edecek
KPSS Alan Bilgisi sınavlarıyla devam edecek
Sosyal medyaya 16 yaş sınırı geliyor
Sosyal medyaya 16 yaş sınırı geliyor
2 ilde vergi müfettişlerine 'rüşvet' operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
2 ilde vergi müfettişlerine 'rüşvet' operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
E-imza skandalında yeni gelişme
E-imza skandalında yeni gelişme
CHP'li Beykoz Belediyesi AK Parti'ye geçiyor
CHP'li Beykoz Belediyesi AK Parti'ye geçiyor
Türkiye'de ATM sayısı 55 bini aştı
Türkiye'de ATM sayısı 55 bini aştı
Manavgat Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu
Manavgat Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu
Cari denge temmuzda fazla verdi
Cari denge temmuzda fazla verdi
İsrailli bakana Türkiye'den görüntülü arama!
İsrailli bakana Türkiye'den görüntülü arama!
C31K Platformuna operasyon: 30 kişi gözaltında!
C31K Platformuna operasyon: 30 kişi gözaltında!
Küçük Çiftçiye Güvence, Tarıma İvme: Sözleşmeli Üretim
Küçük Çiftçiye Güvence, Tarıma İvme: Sözleşmeli Üretim
Dana sucukta sakatat, peynirde natamisin, baharatta yasaklı boya!
Dana sucukta sakatat, peynirde natamisin, baharatta yasaklı boya!
38 ilde DEAŞ operasyonu: 161 şüpheli yakalandı
38 ilde DEAŞ operasyonu: 161 şüpheli yakalandı
Bahçeli: Ahmet Türk göreve iade, Ahmet Özer tahliye edilmeli
Bahçeli: Ahmet Türk göreve iade, Ahmet Özer tahliye edilmeli
AK Parti'den rayiç bedel krizine yeni düzenleme
AK Parti'den rayiç bedel krizine yeni düzenleme
Ankara'da 11 bin kilo kaçak et operasyonu
Ankara'da 11 bin kilo kaçak et operasyonu
Ana sayfaHaberler Eğitim

Bakan Tekin'den, mektupla kendisini okullarına davet eden öğrencilere ziyaret

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Güngören'de kendisine mektup yazarak okullarına davet eden Atatürk İlkokulu öğrencilerini ziyaret etti. Bakan Tekin, okul yönetimi tarafından karşılandıktan sonra, 2-C sınıfı öğrencileriyle bir araya gelerek çocukların gönderdiği mektupları tek tek açtı ve öğrencilerle tanıştı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Eylül 2025 20:17, Son Güncelleme : 12 Eylül 2025 20:18
Yazdır
Bakan Tekin'den, mektupla kendisini okullarına davet eden öğrencilere ziyaret

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Güngören'de kendisine mektup yazarak okullarına davet eden Atatürk İlkokulu öğrencilerini ziyaret etti.

Okul yönetiminin karşıladığı Bakan Tekin, burada geçen eğitim öğretim dönemi sonunda kendisine mektup yazarak okullarına davet eden Atatürk İlkokulu 2-C sınıfı öğrencileriyle bir araya geldi.

Çocukların gönderdiği mektupları tek tek açarak öğrencilerle tanışan Tekin, öğrencilere başarı dileğinde bulundu.

Tekin, sohbetin ardından öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Bakan Tekin'e, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Bilal Macit, Güngören Kaymakamı Abdullah Küçük, Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür de eşlik etti.

Tekin, buradaki ziyaretinin ardından Bakırköy'de bulunan Halil Bedi Yönetken Ortaokulunda düzenlenen bayrak törenine katıldı.

Tören sonrası öğretmenler odasına geçen Tekin, burada öğretmenlerle sohbet etti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber