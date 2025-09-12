YSK, CHP ilçe kongreleri ve İstanbul il yönetimi kararlarının gerekçesini açıkladı
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

YSK, CHP ilçe kongreleri ve İstanbul il yönetimi kararlarının gerekçesini açıkladı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) İstanbul il yönetiminin görevden uzaklaştırılması itirazının reddine ve 5 ilçesinde kongrelerin durdurulması kararını kaldırılması kararlarının gerekçesini açıkladı.

12 Eylül 2025
YSK, CHP ilçe kongreleri ve İstanbul il yönetimi kararlarının gerekçesini açıkladı

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına ilişkin kararının ardından, ilçe seçim kurulları, olağan kongre takvimini başlatan Sarıyer, Ataşehir, Kartal, Bakırköy, Başakşehir ve Esenyurt ilçe kongrelerini durdurmuştu.

CHP'nin başvurusu üzerine YSK tarafından İstanbul'da Sarıyer, Tuzla, Bakırköy, Başakşehir ve Ataşehir ilçe seçim kurullarınca alınan "kongrelerin durdurulması" yönündeki kararlar kaldırılmıştı.

YSK, CHP'nin İstanbul'da 5 ilçedeki kongrelerinin durdurulması kararının kaldırılması ve il yönetiminin görevden uzaklaştırılması itirazının reddedilmesine ilişkin kararının gerekçesini açıkladı.

"KONGRE SÜRECİNİN DURDURULMASI YETKİSİ YOK"

Gerekçede, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2 Eylül 2025 tarihli kararıyla CHP İstanbul İl Başkanı ve yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırıldığı, ardından ilçe seçim kurullarının kongre süreçlerini durdurduğu hatırlatıldı. Ancak, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na göre ilçe seçim kurullarının kongre sürecini durdurma yetkisinin bulunmadığı söylendi.

Kararda, siyasi partilerin kongre seçimlerinde ilçe seçim kurullarının görevi yalnızca seçim günü ve seçim sonrası iş ve işlemlerle sınırlı olduğu ve ilçe seçim kurullarının kongre sürecini durdurması tam kanunsuzluk halini oluşturduğu vurgulandı.

YSK, bu gerekçeyle Sarıyer, Tuzla, Bakırköy, Başakşehir ve Ataşehir ilçe seçim kurullarının aldığı kararları iptal etti.

Ayrıca CHP, İstanbul İl Kongresi'ne ilişkin 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin tedbir kararının uygulanmasına yönelik itiraz edip, il yönetiminin görevden alınmasını talep etmişti. YSK ise bu itirazı reddederek mevcut yönetimin görevine devam etmesine hükmetti.

