Genç öğretmenler mevsimlik tarım işçisi öğrenciler için çalışma kitabı yazdı
3 yıl önce sınıf öğretmenliği görevine atanan Tuncay Taha KANDEMİR ve Çukurova Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği 2. sınıf öğrencisi kardeşi Eren KANDEMİR Mevsimlik tarım işçisi öğrenciler için matematik çalışma kitabı yazdılar.
Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 15 Eylül 2025 21:55, Son Güncelleme : 15 Eylül 2025 22:44
hesabından aşağıdaki paylaşımda bulundu; "Bir yılın sonunda emeklerimizi somut bir ürün olarak görmek harika bir duygu. Mevsimlik tarım işçisi öğrenciler için çalışma kitabımızı tamamladık. Sevgili kardeşimi, Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Lisans öğrencisi iken bu başarıya katkı sağladığı için ayrıca tebrik ediyorum. Buradan sevgili ESOGÜ ailesini de anmak istiyorum. Her şey için teşekkürler."Tuncay Taha Kandemir Sosyal medya
Ahmet KANDEMİR