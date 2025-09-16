FETÖ operasyonunda polis ve öğretmenlerin bulunduğu 10 kişi gözaltında
SGK, 64 ilacı daha geri ödeme listesine aldı
'Ehliyetsiz evlilik' dönemi bitiyor! Evlilik öncesi eğitim zorunlu olacak
Borsa İstanbul'da 'manipülasyon' operasyonu: 14 gözaltı
İzmir'de 2 polisimizi şehit etmişti! Saldırganın ifadesi ortaya çıktı...
FETÖ'nün Dışişleri yapılanmasına operasyon: 8'i memur, 15 gözaltı kararı
İl İl Hava Durumu: Serin ve Yağışlı Hava Geliyor
Çiftçi desteğe 'en az' enflasyon zammı istiyor
Antalya Aksu'da CHP'li belediye başkan yardımcıları istifa etti
Mersin'de anne 5 yaşındaki çocuğunu bıçaklayarak öldürdü
Yolcu midibüsü kayganlaşan yolda devrildi: 12 yaralı
27 Mülki İdare Amiri Birinci Sınıf Mülki İdare Amirliğine Yükseltildi
Düzce'de acı olay: Oynadığı balonu kafasına geçiren çocuk boğuldu
Giyim ve ayakkabıda indirimli satışlar rekor kırdı
Can Holding'e yönelik soruşturmada 5 tutuklama
THY 'Avrupa'nın En İyi Hava Yolu' şirketi seçildi
Türk yükseköğretimine uluslararası övgü: Model ülke
Gelirler giderleri aştı! Bütçe ağustosta fazla verdi
Türkiye'nin kredi risk primi 6 ayın en düşük seviyesine indi
Borsa İstanbul rekor artışla yeniden 11 bin puanın üzerinde
Grand Kartal Otel yangını: 78 kişinin ölümüne ilişkin mütalaa açıklandı
Togg'un yeni modeline yoğun ilgi! Stoklar aynı gün bitti
Erdoğan: İsrail, haydutluğunu farklı bir boyuta taşıdı
İstanbul'da toplu ulaşıma zam: Marmaray ve bakanlık hatları muaf
63 yıllık dava sonuçlandı: Arazi 17 mirasçıya paylaştırıldı
Satılık konut talebi iki yılın zirvesine çıktı
Kartınızı kimseye vermeyin! Hesabı arkadaşı kullandı, cezayı sahibi aldı
İstanbul'da taksimetre güncelleme yoğunluğu
Prof. Dr. Naci Görür: Deprem Stres Alanını Değiştirebilir
Yargıtay'dan sıfır araç sahiplerini ilgilendiren emsal karar
Bayrampaşa Belediyesi'ne operasyon: Adliyeye sevk edildiler

CHP'li Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 48 kişi, adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen isimler arasında belediye başkanı Hasan Mutlu da var.

Bayrampaşa Belediyesi'ne operasyon: Adliyeye sevk edildiler

Cumhuriyet Halk Partili Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik soruşturma sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında aralarında belediye başkanı Hasan Mutlu'nun da bulunduğu 48 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan isimler arasında Mutlu'nun yardımcıları da var.

SUÇLAMALAR NELER?

Dosyada şüpheli olarak yer alan diğer isimlere irtikap, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık ve ihaleye fesat karıştırmak suçlamaları yöneltildi.

Cumartesi sabahı başlayan operasyon kapsamında harekete geçen polis, 72 konut ve iş yerinde arama yaptı.

Arama yapılan yerler arasında belediye binası da yer aldı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Operasyonda bu sabah yeni bir gelişme yaşandı.

Gözaltına alınan 48 kişi, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Başkan Mutlu ve gözaltındaki diğer isimlerin sorgusunun Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda yapılacağı öğrenildi.

CHP'Lİ 15 BELEDİYE BAŞKANI TUTUKLU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik olarak 19 Mart tarihinde operasyon başlatılmıştı.

Ekrem İmamoğlu ile birlikte çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

O tarihten bu yana devam eden yolsuzluk operasyonları yapılıyor.

Şu ana kadar İstanbul'da 11 belediye başkanı tutuklandı.

Adana, Adıyaman ve Antalya gibi kentlere yönelik de operasyonlar olmuştu.

Yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturmalar kapsamında ise yurt genelinde 15 belediye başkanı tutuklanmış durumda.

