YDUS ek yerleştirme tercih işlemleri başladı

Adaylar, tercihlerini T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle bireysel olarak ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden elektronik ortamda yapabilecek.

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 2025-YDUS 1. dönemle ilgili ek yerleştirme tercih işlemleri 22 Eylül'e kadar sürecek.

