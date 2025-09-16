İHH'dan deprem bölgelerinde 1000 çocuğa bisiklet hediyesi

6 Şubat depremlerinin yaşandığı ilk günden bugüne kadar deprem bölgelerinde birçok insani yardım çalışmasında bulunan İHH, yeni bir projeyi daha hayata geçirdi.

Amasya İHH'nın destekleriyle uygulanan "Bir Bisiklet Bir Tebessüm Projesi" ile 400 adeti Hatay'da, 309 adeti Adıyaman'da ve 291 adeti Kahramanmaraş'ta olmak üzere 1000 adet bisikleti depremlerden etkilenen yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklara hediye edildi.



"Fedakarca çalışmalar yürütülüyor"



Adıyaman'da 309 adet bisikletin dağıtımı için program düzenlendi. Programa, Adıyaman Valisi Osman Varol, Adıyaman AK Parti Milletvekilleri Hüseyin Özhan ve Mustafa Alkayış ile Adıyaman İHH Başkanı Mücahit Tekin, çocuklar ve aileleri katıldı.



Adıyaman Valisi Osman Varol, İHH'nın dünyanın birçok ülkesinde insanların yaralarına merhem olmaya çalıştığını ifade etti. Varol, "Çok başarılı, gayretli ve fedakar çalışmalar yürütülüyor. Öncelikle İHH'nın tüm yöneticilerine, gönüllülerine ve maddi manevi İHH'yı desteklemiş herkese teşekkür ediyorum. Bugün de burada İHH'nın Adıyaman'ımızda çocuklarımızı, yetimlerimizi sevindirecek bir faaliyetinde bir aradayız" ifadelerini kullandı.



"Kardeşlerimizi yalnız bırakmamanın gayreti içindeyiz"



Adıyaman İHH Başkanı Mücahit Tekin ise, 6 Şubat depremlerinin ardından İHH olarak yoğun çalışmalarda bulunulduğunu belirtti. Tekin, "Hiçbir zaman durmadık. 'Bu büyük sorumluluğu nasıl yerine getirebiliriz' diye hep arayış içerisinde olduk. Bugün Adıyaman'da her ay 1000 yetim kardeşimize burs veriyoruz. Kardeşlerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmamanın gayreti içerisindeyiz" dedi.



Düzenlenen program, bisiklet dağıtımı ile sona erdi.



