Erdoğan Duyurdu: TOKİ'den Yeni Sosyal Konut Projesi Geliyor
Özel Hastanede 'Yanlış Kestiler' İddiası: Öğretmen Hayatını kaybetti
Diyarbakır'da son kullanma tarihi geçmiş yüzlerce kilo ürün imha edildi
YDUS ek yerleştirme tercih işlemleri başladı
Ankara'da Uzman Çavuşu Öldüren Bacanak İntihar Etti
FETÖ operasyonunda polis ve öğretmenlerin bulunduğu 10 kişi gözaltında
SGK, 64 ilacı daha geri ödeme listesine aldı
'Ehliyetsiz evlilik' dönemi bitiyor! Evlilik öncesi eğitim zorunlu olacak
Borsa İstanbul'da 'manipülasyon' operasyonu: 14 gözaltı
İzmir'de 2 polisimizi şehit etmişti! Saldırganın ifadesi ortaya çıktı...
FETÖ'nün Dışişleri yapılanmasına operasyon: 8'i memur, 15 gözaltı kararı
İl İl Hava Durumu: Serin ve Yağışlı Hava Geliyor
Çiftçi desteğe 'en az' enflasyon zammı istiyor
Antalya Aksu'da CHP'li belediye başkan yardımcıları istifa etti
Mersin'de anne 5 yaşındaki çocuğunu bıçaklayarak öldürdü
Yolcu midibüsü kayganlaşan yolda devrildi: 12 yaralı
27 Mülki İdare Amiri Birinci Sınıf Mülki İdare Amirliğine Yükseltildi
Düzce'de acı olay: Oynadığı balonu kafasına geçiren çocuk boğuldu
Giyim ve ayakkabıda indirimli satışlar rekor kırdı
Can Holding'e yönelik soruşturmada 5 tutuklama
THY 'Avrupa'nın En İyi Hava Yolu' şirketi seçildi
Türk yükseköğretimine uluslararası övgü: Model ülke
Gelirler giderleri aştı! Bütçe ağustosta fazla verdi
Türkiye'nin kredi risk primi 6 ayın en düşük seviyesine indi
Borsa İstanbul rekor artışla yeniden 11 bin puanın üzerinde
Grand Kartal Otel yangını: 78 kişinin ölümüne ilişkin mütalaa açıklandı
Togg'un yeni modeline yoğun ilgi! Stoklar aynı gün bitti
Erdoğan: İsrail, haydutluğunu farklı bir boyuta taşıdı
İstanbul'da toplu ulaşıma zam: Marmaray ve bakanlık hatları muaf
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dar gelirli vatandaşlara yönelik yeni sosyal konut projesinin ayrıntılarının gelecek ay açıklanacağını bildirdi. Erdoğan, Bakan Murat Kurum'a talimat verdiğini belirterek iki bölgeyi işaret etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Eylül 2025 13:15, Son Güncelleme : 16 Eylül 2025 13:24
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar ziyareti sonrası dönüş yolunda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Dar gelirli vatandaşların konut sahibi olmasına yönelik kapsamlı hazırlıklar olduğunu belirten Erdoğan, "Bu işi süratlendirme ve ülke geneline yayma talimatı verdim" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, sosyal konut projesi için özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesini işaret etti.

"Fakir fukaranın konutlara kavuşmasını istiyoruz"

Soru: Yıl sonunda yeni bir sosyal konut projesinin açıklanacağı söylenmişti. Orta Vadeli Programda da buna bir para ayrıldığını biliyoruz. Acaba bu projeye ne zaman start verilecek?

"Bu projenin sorumlusu malum Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum. En kısa zamanda bunlarla ilgili açıklamalarını yapacaklar. Özellikle dar gelirli vatandaşlarımızın konut sahibi olmasına yönelik kapsamlı bir hazırlığımız var. Murat Bey onunla ilgili çalışmasını sürdürüyor. 2+1, 3+1 konutlar, bu çalışmaların içerisinde yer alıyor.

Ben kendisine işi süratlendirme ve konut edindirme gayretlerimizi ülke geneline yayma talimatını verdim. Özellikle Doğu, Güneydoğu Anadolu'da bu adımı atmak suretiyle fakir fukara, garip gurebanın bu tür konutlara kavuşmasını sağlamak istiyoruz. Öte yandan bugüne kadar AK Parti hükümetleri olarak, tam 1 milyon 704 bin konut ürettik. Şu anda ülke genelinde 280 bin sosyal konutun yapımına devam ediyoruz. Dikkat edin, bütün bunları asrın felaketi sonrası yoğun inşa faaliyetlerimiz devam ederken, 11 ilde 450 bin konut inşa ederken yapıyoruz.

Şu anda TOKİ'mizle 81 ilde arazi ve arsa araştırmaları, proje çalışmaları ve maliyet belirleme süreçleri devam ediyor. Önümüzdeki ay tüm detayları inşallah halkımızla paylaşacağız."

