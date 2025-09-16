Kayseri'de zimmetine 1 milyon lira geçiren katibe ceza
Kayseri'de zimmetine 1 milyon lira geçiren katibe ceza
Önder Kahveci: Gazze'de Devam Eden Katliama Son Verilmeli

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci İsrail ordusunun Gazze'ye başlatmış olduğu kara harekatına tepki gösterdi. Kahveci, "Bu saldırılar, yalnızca Gazze halkını değil, tüm insanlığın değerlerini yaralamış; uluslararası hukuku ve savaşın en temel insani sınırlarını hiçe saymıştır" ifadelerini kullandı.

16 Eylül 2025 13:20
Önder Kahveci: Gazze'de Devam Eden Katliama Son Verilmeli

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci İsrail'in Gazze şeridine yönelik kara harekatına dair açıklamalarda bulundu.

Önder Kahvecinin açıklamasında öne çıkan ara başlıklar şöyle;

"İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik kapsamlı bir kara harekatı başlattığını duyurmuştur. Bu harekatın, ABD Dışişleri Bakanı'nın ziyaretini takip etmesi son derece manidardır. Bu tercih, artık suskun kalan dünyayı harekete geçirmekle mükellef bir sorumluluk doğurmuştur; zira bundan sonrası, tüm insanlığı karanlığa sürükleyecek apaçık bir aymazlıktır.

"BU SALDIRILAR SADECE GAZZE'YE DEĞİL TÜM İNSANLIĞA"

Savaşın seyri boyunca hastaneler, basın mensupları ve insani yardım araçları dahi hedef alınmış; insanlığın ortak vicdanını temsil eden Sumud gemisinin vurulması ise bu pervasızlığın en çarpıcı göstergesi olmuştur. Bu saldırılar, yalnızca Gazze halkını değil, tüm insanlığın değerlerini yaralamış; uluslararası hukuku ve savaşın en temel insani sınırlarını hiçe saymıştır.

Bizler, Türkiye Kamu-Sen olarak bu pervasız tavrı şiddetle kınıyoruz. Gazze'de devam eden katliama derhal son verilmesini; insani yardımın ve korunmanın önüne set çekilmemesini talep ediyor, alınacak tüm meşru ve etkili kararlara koşulsuz destek verdiğimizi açıkça beyan ediyoruz.

"ULUSLARARASI TOPLUM DERHAL HAREKETE GEÇMELİ"

Gazze, yarına dönüş olacak bir yer olmaktan çıkmadan, dünyanın bütün vicdan sahibi insanları için bu katliama dur demek bir zorunluluktur. Uluslararası toplum derhal harekete geçmeli, savaş hukukunu, insan haklarını ve insani koridorları güvence altına alacak adımları atmalıdır." dedi.

