Keşan'daki dalış okulları inşaatında 'tarihi alan' iddiasına açıklama

Edirne'nin Keşan ilçesi Kent Konseyi Kent, Çevre ve Ekoloji Meclisi Yürütme Kurulu, Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan İbrice Limanı'nda belediye tarafından yürütülen dalış okulları inşaatının bölgedeki tarihi dokuya zarar verdiğini öne sürdü. Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, konseyin belediyeden bilgi ve görüş almadan açıklama yaptığını belirterek, inşaat alanında herhangi bir kültür varlığı ve SİT potansiyeli olmadığını söyledi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 16 Eylül 2025 17:40, Son Güncelleme : 16 Eylül 2025 17:41
Keşan Kent Konseyi Kent, Çevre ve Ekoloji Meclisi Yürütme Kurulu, yaptığı yazılı açıklamada İbrice Limanı'nda belediye tarafından yürütülen dalış okulları inşaatının tarihi ve kültürel yapıya zarar verdiğini iddia etti. Açıklamada, Antik Çağ'dan bugüne kadar yaşamış bir limanın, dalış okullarına barınma sağlamak amacıyla kontrolsüz inşaat faaliyetlerine açılmasının kabul edilemez olduğu belirtilerek, "Kazılar sırasında gün yüzüne çıkarılan 1500 yıllık 3 adet pitos, korunması ve müzeye kazandırılması gerekirken, 'su küpü' denilerek içine beton dökülmüş ve adeta yok edilmiştir. Bu, yalnızca bölge tarihine değil, insanlık tarihine de yapılmış bir ihanettir. Ayrıca bölgede yapılan hafriyat çalışması sırasında Geç Antik Çağ'a ait olduğu belirlenen bir duvar da tahrip edilmiştir. Uzman görüşleri ve yerel halkın tanıklıklarıyla sabit olan bu durum, tarihi değerlerimizin göz göre göre yok edildiğinin açık kanıtıdır. 2023 yılında aynı köy sınırları içindeki İtalyan Koyu'nda başlatılan kale kazıları, 2024 ve 2025 yıllarında izinsiz bırakılmıştır. Yani, kültürel mirasın korunması için yapılması gereken arkeolojik çalışmalar durdurulurken, aynı bölgede prefabrik binalar için kazı yapılmasına izin verilmiştir. Bu çelişki, kurumların tarihi dokuyu koruma konusundaki sorumluluklarını yerine getirmediğini göstermektedir. İbrice Limanı ve Saros Körfezi çevresi bir bütün olarak 'Tarihi SİT alanı' ilan edilmeli ve koruma altına alınmalıdır. Tüm yetkili kurum ve kuruluşlar, bu ihmallerin hesabını vermeli ve sorumlular hakkında derhal işlem yapılmalıdır" denildi.

'UZMANLARIN DENETİMİNDE DEVAM EDECEK'

Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, düzenlediği basın toplantısıyla Keşan Kent Konseyi Kent, Çevre ve Ekoloji Meclisi Yürütme Kurulu'nun iddialarına cevap verdi. Keşan Kent Konseyi'nin belediyeden görüş ve bilgi almadan açıklama yaptığını söşyleyen Özcan, "Alanın arkeolojik SİT alanı olup olmadığı ve alanda herhangi bir kültür varlığı bulunup bulunmadığına ilişkin Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nden görüş sorulmuş, 26.03.2025 tarihinde kurul tarafından uygulama yapılacak alanda arkeologlar tarafından yapılan incelemeler sonucu verilen kurum görüşünde '2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu' kapsamında alanda herhangi bir kültür varlığı ve SİT potansiyeli olmadığı, uygulama yapılmasında herhangi bir sakınca olmadığı bildirilmiştir. Söz konusu alana en yakın arkeolojik SİT alanı 2 kilometre uzaklıktadır. Görüşlerin alınmasının akabinde uygulamaya geçilmiş olup alanda yapılan çalışmalarda habere konu olan 'Pitos' ile alakalı müze müdürlüğü uzmanları görevlendirilmiş, alanda yapılan inceleme sonucunda yüzeye yakın noktada bulunan 'Pitos'un müze müdürlüğü uzmanları tarafından hassas bir çalışma yapılarak uygun şekilde Edirne Müze Müdürlüğü'ne nakli yapılmıştır. Söz konusu alanda süreç içerisinde yapılacak tüm uygulamalar müze müdürlüğü uzmanları denetiminde devam edecektir" diye konuştu.

'BU TÜR AÇIKLAMA YAPANLARI KINIYORUM'

Müzelerden gerekli görüşlerin alındığını dile getiren Özcan, "İbrice Limanı'nda dalış turizmiyle ilgili ciddi bir potansiyel var. Valilik tarafından buradaki alanın belli bir kısmına mevzi imar şeklinde imar planı hazırlanmış. Yerleşim yerine imar planı yapılırken, en az 32 kurumdan görüş istenmek zorundadır. Burada, söz konusu kurumların içerisinde Anıtlar Kurulu da bulunmaktadır. Müzelerden de gerekli görüşler alınmış. Herhangi bir olumsuzluk olmuş olsa, Valilik böyle bir işin içerisine girmez. Benim böyle bir açıklama yapma dayanağım, belediye kanunudur. Bize bu konuda herhangi bir bildirimde bulunulmamıştır. Kent Konseyi bu silsileyi atlayarak, protestovari bir beyanat vermiştir. Bu doğru bir şey değildir. Bu tür açıklama yapanları kınıyorum. Valilik tarafından burada gerekli imar çalışmaları tamamlanmıştır. 'Pitos' denilen büyük küpleri Yayla sahilinde çok fazla gördük. Geçmiş dönemlerde erzak ve sular saklanırdı. Bunlardan bölgemizde var. Yayla'da eski bir kale bulunuyor ve orası tarihi SİT alanıdır. Mecidiye sahilinde bulunan İtalyan Koyu'nda eski kale yıkıntıları bulunuyor. Buralar koruma altında ve izinsiz şekilde araştırma ya da kazı yapmak yasaktır" ifadelerini kullandı.

