Ana sayfaHaberler Yerel Haberler

Sivil polis aracı ile jandarma aracı çarpıştı, trafik kilitlendi

Malatya'da sivil polis aracı ile jandarma aracının da karıştığı zincirleme trafik kazasında kentte trafik kilitlendi. Kaza sonrası çevre yolu Elazığ istikametinde trafik yaklaşık bir saat durma noktasına geldi.

Haber Giriş : 16 Eylül 2025 18:33, Son Güncelleme : 16 Eylül 2025 18:33
Sivil polis aracı ile jandarma aracı çarpıştı, trafik kilitlendi

Kaza, saat 15.30 sıralarında Malatya-Elazığ kara yolu Turgut Temelli Alt Geçidi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametine seyreden bir yolcu otobüsünün kazaya karışarak durmasının ardından, aynı yöne ilerleyen 02 ABL 500 plakalı Scania marka tır, 44 LT 418 plakalı Fiat marka sivil ekip aracı ve 44 ABN 179 plakalı Toyota marka jandarma aracı çarpıştı. Kazada yaralanan olmaz iken, tedbir amaçlı bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle alt geçidin Elazığ istikameti bir saat trafiğe kapatıldı. Bölgede uzun araç kuyrukları oluşurken, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik yeniden normale döndü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

