'Kız kaçırma' sonrası 2 kuzenin kaybolduğu olayda 12 gözaltı daha

3 ton atık 1 sınıfı aydınlattı: Sınıflar güneş enerjisiyle aydınlanıyor
3 ton atık 1 sınıfı aydınlattı: Sınıflar güneş enerjisiyle aydınlanıyor
Bakan Memişoğlu duyurdu: 64 yeni ilaç geri ödeme listesinde
Bakan Memişoğlu duyurdu: 64 yeni ilaç geri ödeme listesinde
İstihdam rakamları açıklandı: Sanayide düşüş, inşaat ve hizmette artış
İstihdam rakamları açıklandı: Sanayide düşüş, inşaat ve hizmette artış
Çocuklarının yanında babalarına tokat atmıştı: Tutuklandı
Çocuklarının yanında babalarına tokat atmıştı: Tutuklandı
Konut satışları yükselişte: Ağustos'ta 2025'in en yüksek seviyesi
Konut satışları yükselişte: Ağustos'ta 2025'in en yüksek seviyesi
Motorlu araçlarda AB Uyumlu Yeni Güvenlik Kuralları yürürlüğe girdi
Motorlu araçlarda AB Uyumlu Yeni Güvenlik Kuralları yürürlüğe girdi
Altının kilogram fiyatı 5 milyon liraya dayandı
Altının kilogram fiyatı 5 milyon liraya dayandı
Bayrampaşa Belediyesi soruşturmasında 'depremzededen rüşvet istendi' iddiası
Bayrampaşa Belediyesi soruşturmasında 'depremzededen rüşvet istendi' iddiası
Dışişlerine modern yerleşke: 9 ayrı bina tek yerleşkede birleşiyor
Dışişlerine modern yerleşke: 9 ayrı bina tek yerleşkede birleşiyor
Sonbahar yüzünü gösteriyor: Yağışlı sistem Türkiye'ye giriyor
Sonbahar yüzünü gösteriyor: Yağışlı sistem Türkiye'ye giriyor
Euro rekor kırıyor: 48,79 TL
Euro rekor kırıyor: 48,79 TL
Bakan Kurum: Deprem bölgesindeki konutlarımızın yüzde 70'ini tamamladık
Bakan Kurum: Deprem bölgesindeki konutlarımızın yüzde 70'ini tamamladık
Kayseri'de zimmetine 1 milyon lira geçiren katibe ceza
Kayseri'de zimmetine 1 milyon lira geçiren katibe ceza
Erdoğan Duyurdu: TOKİ'den Yeni Sosyal Konut Projesi Geliyor
Erdoğan Duyurdu: TOKİ'den Yeni Sosyal Konut Projesi Geliyor
Özel Hastanede 'Yanlış Kestiler' İddiası: Öğretmen Hayatını kaybetti
Özel Hastanede 'Yanlış Kestiler' İddiası: Öğretmen Hayatını kaybetti
Diyarbakır'da son kullanma tarihi geçmiş yüzlerce kilo ürün imha edildi
Diyarbakır'da son kullanma tarihi geçmiş yüzlerce kilo ürün imha edildi
YDUS ek yerleştirme tercih işlemleri başladı
YDUS ek yerleştirme tercih işlemleri başladı
Ankara'da Uzman Çavuşu Öldüren Bacanak İntihar Etti
Ankara'da Uzman Çavuşu Öldüren Bacanak İntihar Etti
FETÖ operasyonunda polis ve öğretmenlerin bulunduğu 10 kişi gözaltında
FETÖ operasyonunda polis ve öğretmenlerin bulunduğu 10 kişi gözaltında
SGK, 64 ilacı daha geri ödeme listesine aldı
SGK, 64 ilacı daha geri ödeme listesine aldı
'Ehliyetsiz evlilik' dönemi bitiyor! Evlilik öncesi eğitim zorunlu olacak
'Ehliyetsiz evlilik' dönemi bitiyor! Evlilik öncesi eğitim zorunlu olacak
Borsa İstanbul'da 'manipülasyon' operasyonu: 14 gözaltı
Borsa İstanbul'da 'manipülasyon' operasyonu: 14 gözaltı
İzmir'de 2 polisimizi şehit etmişti! Saldırganın ifadesi ortaya çıktı...
İzmir'de 2 polisimizi şehit etmişti! Saldırganın ifadesi ortaya çıktı...
FETÖ'nün Dışişleri yapılanmasına operasyon: 8'i memur, 15 gözaltı kararı
FETÖ'nün Dışişleri yapılanmasına operasyon: 8'i memur, 15 gözaltı kararı
İl İl Hava Durumu: Serin ve Yağışlı Hava Geliyor
İl İl Hava Durumu: Serin ve Yağışlı Hava Geliyor
Çiftçi desteğe 'en az' enflasyon zammı istiyor
Çiftçi desteğe 'en az' enflasyon zammı istiyor
Antalya Aksu'da CHP'li belediye başkan yardımcıları istifa etti
Antalya Aksu'da CHP'li belediye başkan yardımcıları istifa etti
Mersin'de anne 5 yaşındaki çocuğunu bıçaklayarak öldürdü
Mersin'de anne 5 yaşındaki çocuğunu bıçaklayarak öldürdü
27 Mülki İdare Amiri Birinci Sınıf Mülki İdare Amirliğine Yükseltildi
27 Mülki İdare Amiri Birinci Sınıf Mülki İdare Amirliğine Yükseltildi
Düzce'de acı olay: Oynadığı balonu kafasına geçiren çocuk boğuldu
Düzce'de acı olay: Oynadığı balonu kafasına geçiren çocuk boğuldu
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

'Kız kaçırma' sonrası 2 kuzenin kaybolduğu olayda 12 gözaltı daha

Elazığ'da, 2023 yılı Ocak ayında akrabası olan N.N.Y. ile kaçarak evlenen Mustafa Yılmaz (26) ile kuzeni Onur Yılmaz'ın birer gün arayla kaybolduğu olayla ilgili yeni gelişmeler yaşandı. 2 yıldır iki kuzenden haber alınamazken, daha önce 5 kişinin tutuklandığı olayla ilgili 12 şüpheli daha gözaltına alındı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 16 Eylül 2025 18:58, Son Güncelleme : 16 Eylül 2025 19:01
Yazdır
'Kız kaçırma' sonrası 2 kuzenin kaybolduğu olayda 12 gözaltı daha

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde 2023 yılı Ocak ayında yaşanan olayda Mustafa Yılmaz, akrabası olan N.N.Y. ile kaçarak evlendi. Bu nedenle Yılmaz ailesi ile kız tarafı arasında sorunlar yaşandı. Mustafa Yılmaz, 22 Ocak 2023'te Palu ilçesinde; kuzeni Onur Yılmaz da bir gün sonra kayboldu. İki kuzenden haber alamayan yakınları, polise kayıp başvurusunda bulundu.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Oğlu Mustafa'nın kaçırıldığını iddia eden Mahir Yılmaz'ın ifadesinin ardından, ilçeye bağlı Sürekli köyüne polis ve jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'i, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheliler serbest bırakıldı.

2 YIL SONRA 12 ŞÜPHELİ DAHA GÖZALTINDA

Geçen sürede kuzenlere ulaşılmazken, yürütülen soruşturmada İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü ile Palu ve Kovancılar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 11 Eylül'de 12 şüpheli daha gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber