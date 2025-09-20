THY'den Boeing uçaklarının alımına ilişkin açıklama
Beyoğlu'nda silahlı saldırıya uğrayan taksici hayatını kaybetti
AK Parti Ordu İl Başkanı Selman Altaş istifa etti
İzmir'de iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 6 yaralı
MHP 'Terörsüz Türkiye' sürecini Ankara'daki toplantıda anlatacak
EGM'den yemek ihalesi iddialarına ilişkin açıklama
AK Parti'de iki günde 5 il başkanı istifa etti
Yargıtay'dan emsal karar: Estetikte sonuç alınmazsa ücret geri ödenecek
Erdoğan'dan Netanyahu'ya 'Silvan Kitabesi' yanıtı
Erdoğan, Trump ile 25 Eylül'de Beyaz Saray'da görüşecek
Maliye'den Yeni Şafak'ın 'vergisiz döviz' iddialarına yalanlama
Habersiz ziyaret: Nöbetçi öğretmen Bakan Tekin'i veli sandı
TVF, 360 milyar dolarla dünyanın en büyük 10 fonu arasında
İstinaf, İmamoğlu'na 'siyasi yasak ve hapis' cezasını onadı
Arama kurtarma personeli kıyafet yönetmeliği değişti
Adalet Bakanlığı personeline verilecek promosyon netleşti
Yerli SMA ilacı için üretim süreci başladı
Özvar: 158 üniversiteden mezun 42 bin genç savunma sanayisinde
YSK, CHP kurultayına itirazı reddetti
Can Holding soruşturmasında yeni gelişme: Dosya İstanbul CBS'de
Erdoğan: Muhalefet istikrar ve güven ortamını dinamitlemeye çalışıyor
Bakan Güler: PKK'nın tüm uzantıları bir an önce silahlarını teslim etsin
Bakan Tunç: Gazze'de uluslararası hukuk işlevsiz kaldı
Türkiye'de kurulan şirket sayısı azaldı, kapanan şirket sayısı arttı
Okulda bıçaklı saldırı: Biri ağır, iki öğretmen yaralandı
2025 Mühendislik Tamamlama Tercihleri Başladı
Cumhuriyet Üniversitesi'nden araştırma görevlisi alımına ilişkin tekzip
İki yurt müdürü ile bir müdür yardımcısı görevden alındı!
Benzine zam yolda
Orman yangınlarında hayatını kaybeden işçi ve gönüllüler şehit statüsüne alındı
AK Parti Ordu İl Başkanı Selman Altaş istifa etti

AK Parti Elazığ, Niğde, Muğla ve Adıyaman İl Başkanlarının ardından Ordu İl Başkanı Selman Altaş da görevinden istifa etti. Altaş, "Yarın yine aynı aşkla, aynı inançla, aynı kararlılıkla bu davaya hizmet etmeye devam edeceğim." dedi.

Haber Giriş : 20 Eylül 2025 07:30, Son Güncelleme : 20 Eylül 2025 07:31
AK Parti Ordu İl Başkanı Selman Altaş istifa etti

AK Parti Ordu İl Başkanı Selman Ateş, sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayarak görevi bıraktığını duyurdu.

Altaş'ın açıklaması;

"11 Nisan 2023 tarihinde büyük bir onur ve gururla devraldığım AK Parti Ordu İl Başkanlığı görevimden, bugün itibarıyla istifa etmiş bulunuyorum.

Bu süre boyunca, Ordu'muza hizmet etme şerefini bana bahşeden Rabbime hamd ediyor, Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'a şahsıma duyduğu güven ve destek için en kalbi şükranlarımı sunuyorum.

Biz, büyük ve kutlu bir davanın neferleriyiz. Bugün görevim değişmiş olsa da, yarın yine aynı aşkla, aynı inançla, aynı kararlılıkla bu davaya hizmet etmeye devam edeceğim. Çünkü biliyoruz ki bu dava makam ve mevkiden bağımsız olarak, gönül işiyle yürütülür.

Birlikte yol yürüdüğüm tüm dava arkadaşlarıma, kadın ve gençlik kollarımıza, belediye başkanlarımıza, milletvekillerimize ve en önemlisi her zaman yanımızda olan aziz Ordulu hemşehrilerime gönülden teşekkür ediyorum.

Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin."


