AK Parti Ordu İl Başkanı Selman Altaş istifa etti

AK Parti Ordu İl Başkanı Selman Ateş, sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayarak görevi bıraktığını duyurdu.

Altaş'ın açıklaması;

"11 Nisan 2023 tarihinde büyük bir onur ve gururla devraldığım AK Parti Ordu İl Başkanlığı görevimden, bugün itibarıyla istifa etmiş bulunuyorum.

Bu süre boyunca, Ordu'muza hizmet etme şerefini bana bahşeden Rabbime hamd ediyor, Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'a şahsıma duyduğu güven ve destek için en kalbi şükranlarımı sunuyorum.

Biz, büyük ve kutlu bir davanın neferleriyiz. Bugün görevim değişmiş olsa da, yarın yine aynı aşkla, aynı inançla, aynı kararlılıkla bu davaya hizmet etmeye devam edeceğim. Çünkü biliyoruz ki bu dava makam ve mevkiden bağımsız olarak, gönül işiyle yürütülür.

Birlikte yol yürüdüğüm tüm dava arkadaşlarıma, kadın ve gençlik kollarımıza, belediye başkanlarımıza, milletvekillerimize ve en önemlisi her zaman yanımızda olan aziz Ordulu hemşehrilerime gönülden teşekkür ediyorum.

Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin."



