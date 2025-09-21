'Cumhurbaşkanı teklif etti, kabul etmedim'

Babala Tv'de Oğuzhan Uğur'un hazırlayıp sunduğu Mevzular programının son konuğu Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu'ydu.

İYİ Parti'den istifa edip bir süre yoluna bağımsız devam eden Ağıralioğlu, geçtiğimiz yıl yeni bir parti kurmuştu.

Ağıralioğlu, katıldığı programda iktidar gelen teklifi reddettiğini açıkladı.

Bir seyirci, Ağıralioğlu'na "Anahtar Parti muhalif bir parti midir, yarın Erdoğan size Cumhurbaşkanı Yardımcılığı teklif etse kabul eder miydiniz?" diye sordu.

'TEKLİFİ KABUL ETMEDİM'

Ağıralioğlu ise şöyle yanıtladı:

'Anahtar Parti, muhalif bir partidir efendim. Teklif de kabul etmiyorum, etmedim yani.'Bu Yavuz'u AK Parti'ye gidecek. Bu Yavuz AK Parti'ye yanlıyor' diyen herkes AK Parti'ye gitti.

'AKP'YE GEÇECEK DİYENLER AKP'YE GEÇTİ'

Fitne yapan herkes AK Parti'ye gitti. İYİ Parti dahil buna. Bir kısım daha var onlar daha gitmedi, AK Parti'ye geçtiler. Sinan Bey'in çok sert ve köşeli sözleri vardı. Devlet Bey'in vardı. Meral Hanım'ın vardı.



