Bayrampaşa Belediyesi'nde Başkan Vekili Seçimlerini Kim Kazandı?
Bayrampaşa Belediyesi'nde Başkan Vekili Seçimlerini Kim Kazandı?
'Trump ile bölgeyi ilgilendiren görüşmeler yapacağız'
'Trump ile bölgeyi ilgilendiren görüşmeler yapacağız'
Cevdet Yılmaz: Filistin'i tanıyan ülkeler tarih yazıyor!
Cevdet Yılmaz: Filistin'i tanıyan ülkeler tarih yazıyor!
Fenerbahçe'de 38. Başkan Sadettin Saran
Fenerbahçe'de 38. Başkan Sadettin Saran
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de
150 liralık yağa 450 lira dedi 17 milyon lira ceza yemek üzere
150 liralık yağa 450 lira dedi 17 milyon lira ceza yemek üzere
Karabük ve Şırnak'a yeni Adalet Sarayları için ihale günü yarın
Karabük ve Şırnak'a yeni Adalet Sarayları için ihale günü yarın
'BM'nin ciddi bir reforma ihtiyacı var'
'BM'nin ciddi bir reforma ihtiyacı var'
Kanada, Avustralya ve İngiltere Filistin'i tanıdı
Kanada, Avustralya ve İngiltere Filistin'i tanıdı
Zonguldak'ta FETÖ operasyonu... Polis memuru tutuklandı
Zonguldak'ta FETÖ operasyonu... Polis memuru tutuklandı
8 plaj daha ücretsiz oldu
8 plaj daha ücretsiz oldu
Altın yılbaşından bu yana yüzde 40 değer kazandı
Altın yılbaşından bu yana yüzde 40 değer kazandı
Bakan Tekin'den müfredat açıklaması: Kardeşliği esas alan sistem kurduk
Bakan Tekin'den müfredat açıklaması: Kardeşliği esas alan sistem kurduk
Özgür Özel, yeniden CHP Genel Başkanlığına seçildi
Özgür Özel, yeniden CHP Genel Başkanlığına seçildi
Yargıtay: Sürekli alkol kullanan ve borçlanan koca boşanmada kusurlu
Yargıtay: Sürekli alkol kullanan ve borçlanan koca boşanmada kusurlu
Vergi beyanında bulunmayan 10 bin büyük şirket ortağı mercek altında
Vergi beyanında bulunmayan 10 bin büyük şirket ortağı mercek altında
Bireysel başvuru hakkı 13 yaşında: 590 bin dosya karara bağlandı
Bireysel başvuru hakkı 13 yaşında: 590 bin dosya karara bağlandı
Kamu Bankalarında komisyonsuz ATM dönemi: 12 bin ATM tek çatı altında!
Kamu Bankalarında komisyonsuz ATM dönemi: 12 bin ATM tek çatı altında!
Sözleşmesi dolmadan evi boşaltan kiracıya Yargıtay'dan kötü haber
Sözleşmesi dolmadan evi boşaltan kiracıya Yargıtay'dan kötü haber
Özel'in 'Trump'ın oğlu ile Gazze pazarlığı' iddiasına Erdoğan'dan yanıt
Özel'in 'Trump'ın oğlu ile Gazze pazarlığı' iddiasına Erdoğan'dan yanıt
TOKİ'nin yüzde 25 indirim kampanyası başlıyor
TOKİ'nin yüzde 25 indirim kampanyası başlıyor
Aileler dikkat! Ticaret Bakanlığı iki oyuncağı 'Güvensiz' ilan etti
Aileler dikkat! Ticaret Bakanlığı iki oyuncağı 'Güvensiz' ilan etti
Google'a 'Unutulma Hakkı' başvuruları rekor kırıyor: 7 bin 300 talep
Google'a 'Unutulma Hakkı' başvuruları rekor kırıyor: 7 bin 300 talep
İBB'ye bağlı şirketlerde Sayıştay'dan geniş çaplı denetim
İBB'ye bağlı şirketlerde Sayıştay'dan geniş çaplı denetim
Kredi kısıtlamaları ve yüksek faiz, Türkleri yurt dışı gayrimenkule yönlendirdi
Kredi kısıtlamaları ve yüksek faiz, Türkleri yurt dışı gayrimenkule yönlendirdi
Marketler pazar günü kapanacak mı? Bakan Bolat yanıtladı
Marketler pazar günü kapanacak mı? Bakan Bolat yanıtladı
Cevdet Yılmaz: Özgür Özel mesnetsiz iddialar ortaya atıyor
Cevdet Yılmaz: Özgür Özel mesnetsiz iddialar ortaya atıyor
Katil İsrail 7 aylık bebeği annesinin kucağında öldürdü
Katil İsrail 7 aylık bebeği annesinin kucağında öldürdü
Erken Doğum İddialarına: Bakanlıktan Soruşturma
Erken Doğum İddialarına: Bakanlıktan Soruşturma
Kız öğrenci yurdundaki rezalette yeni gelişme! 4 şüpheli yakalandı
Kız öğrenci yurdundaki rezalette yeni gelişme! 4 şüpheli yakalandı
Ana sayfaHaberler Siyasi

'Trump ile bölgeyi ilgilendiren görüşmeler yapacağız'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak için ABD'ye gitti. Türk Evi'ne girişte gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Trump ile görüşmelerimiz olacak. Bizim için Orta Doğu'daki her adım hayatidir, bu görüşmelerimiz çok çok önemli" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Eylül 2025 22:30, Son Güncelleme : 21 Eylül 2025 22:33
Yazdır
'Trump ile bölgeyi ilgilendiren görüşmeler yapacağız'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere TSİ 20.30'da "TRK" uçağıyla ABD'nin New York şehrine gitti.

New York'taki Türk Evi'ne giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların ilgi ve sevgisiyle karşılandı.

Türk Evi'ne girişte gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Trump ile görüşmelerimiz olacak. Bizim için Orta Doğu'daki her adım hayatidir, bu görüşmelerimiz çok çok önemli" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD temasları

Temaslarındaki en önemli başlıklardan biri de Gazze olacak. Gazze'den yükselen çığlığı duyurmak için salı günü Birleşmiş Milletler kürsüsünde olacak.

Erdoğan'ın, New York programı yoğun geçecek. Cumhurbaşkanı Birleşmiş Milletler'de düzenlenecek Filistin konferansına da katılacak. Erdoğan, New York'ta Türk Amerikan toplumuyla da bir araya gelecek. Türk-Amerikan Yönlendirme komitesinin düzenleyeceği yemekte konuşacak.

Cumhurbaşkanı'nın bir diğer programı ise iş dünyasıyla olacak. Türk ve Amerikan iş insanlarıyla Türk Evi'nde buluşacak.
Cumhurbaşkanı, çarşamba günü Birleşmiş Milletler İklim Zirvesine katılacak. Erdoğan New York'ta çok sayıda ikili görüşme de gerçekleştirecek.
Amerika Birleşik Devletlerinde New York Programını tamamladıktan sonra Vaşington'a giderek
25 Eylül'de Donald Trump ile Beyaz Saray'da görüşecek. Erdoğan-Trump görüşmesinde askeri ve ticari konular ve küresel meseleler masada olacak.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber