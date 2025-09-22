Tarihi komisyon 12. kez toplanacak

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 12'nci toplantısını 24 Eylül Çarşamba yapacak.

Bu toplantıda düşünce kuruluşları söz alacak, "Terörsüz Türkiye" hedefine ilişkin öneri ve değerlendirmelerini aktaracak. Komisyon, toplumun farklı kesimlerinin sürece katkısını kayıt altına almayı sürdürüyor.

Şehit yakınları ve gaziler de dinlendi

Komisyon bugüne kadar 11 toplantı yaptı. Savunma, güvenlik ve istihbarat alanında bilgi aldı. Şehit yakınları ve gazilerin görüşleri dinlendi. Baro başkanları ile eski Meclis başkanları da önerilerini komisyona sundu.

İş dünyası ve sendikalar, komisyonda sürecin ekonomik boyutuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Diyarbakır Anneleri, Cumartesi Anneleri ve Barış Anneleri de görüşlerini iletti. Akademisyenler çatışma çözümü alanında dünyadan örnekler sundu. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden katılan sivil toplum kuruluşları sürece destek mesajları verdi.

Görüşlerin alınmasının ardından siyasi partilerin önerileri masaya yatırılacak.