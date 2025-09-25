Küçük modüler reaktörler Türkiye'nin 'nükleer rönesansı' olabilir
Esnaf çaresiz: Bir haftada dört benzer vaka
Erdoğan: Yeşil finans stratejisini uygulama çabalarımız sürüyor
Baklava ve çayda gıda boyası, köftede sakatat!
İstanbul'da avukata silahlı saldırı düzenlendi
TBMM'de yemek ücretlerine zam geldi
Özgür Çelik yeniden CHP İstanbul İl Başkanı seçildi!
Kartlı ödemelerin tutarı 2 trilyon 146,3 milyar lira oldu
Samsun'daki heyelan faciasında iddianame hazırlandı
YKS ek yerleştirme tarihleri açıklandı
1400 kişiye mezar olan Ebrar Sitesi yeniden ayakta
Bakanlık onay verdi: Özelde 8 bin TL olan kaplama devlette 188 TL
Paylaşım yaptı, yandı! Maliye peşlerine düştü
İki Bakanlık çalışmalara başlıyor: Esnafa erken emeklilik yolda
YSK karar verdi: CHP'nin İstanbul Kongresi devam edecek
Tatil hayali kabusa dönüştü: 30 firmaya 133 milyon lira ceza
İkinci elde en az sorun çıkaran otomobiller belli oldu
Gençlere kariyer fırsatı: 44 ilden 500 firma katılacak
Mahkemeden CHP'nin İstanbul İl Kongresi'nin durdurulması kararı
Prof. Ercan'dan o ilde yaşayanlara uyarı: TOKİ konutlarına taşının
Altında yükseliş sürüyor: Gramı 5 bin 25 TL
Bolat'tan Aliexpress'e mesaj: Kurallara uymazsanız yaptırım var
Bin 240 daireye ve arsaya el konuldu
TBMM 1 Ekim'de açılıyor: Terörsüz Türkiye ve yeni yargı paketleri gündemde
Belediye şirketleri denetim dışı kaldı: Yeni düzenleme gündemde
İndirim furyası Türkiye'yi sardı: Kampanyasız satış olmuyor!
Erdoğan, BM kürsüsünden Gazze'deki soykırımı fotoğraflarla anlattı
SPK'den 5 kişiye geçici işlem yasağı
Bu bölgede yaşayanlar dikkat! Sıcaklıklar 10 derece düşebilir
12 Acil Çağrı Merkezi asılsız aramalarla mücadele ediyor
25 Eylül 2025'ten önemli gündem başlıkları

25 Eylül 2025'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Eylül 2025 00:01
25 Eylül 2025'ten önemli gündem başlıkları

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump tarafından Beyaz Saray'da karşılanacak. Erdoğan ve Trump, Oval Ofis'te baş başa gerçekleştirecekleri görüşmenin ardından heyetler arası çalışma yemeğine katılacak.

(Washington)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Bahçelievler İlçe Başkanlığı'nda buluşma programına katılacak, Doğu-Güneydoğu STK başkanları ile bir araya gelecek, "Milli İrade Buluşması Programı"na iştirak edecek.

(İstanbul/12.00/15.30/19.30)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Gazi Meslek Teknik Anadolu Lisesi açılışına katılacak, esnaf ziyareti gerçekleştirecek.

(Elazığ/15.00/17.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında AK Parti Silivri İlçe Başkanlığını ziyaret edecek.

(İstanbul/17.30)

2- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Valiliğe ziyarette bulunacak, 1. Grup İlçe Milli Eğitim Müdürleri toplantısına, toplu okul açılış töreni ile hayırseverlerle buluşma ve plaket takdim törenine katılacak.

(Gaziantep/09.30/11.00/15.00/18.00)

3- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurul oturumunda konuşma yapacak.

(New York)

4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde "Türkmenistan'ın Bağımsızlığının 34. Yılında Türkmenistan-Türkiye İlişkilerinde Enerji ve Ekonomi Vizyonu" konferansına katılacak.

(Ankara/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında Şile'de temaslarda bulunacak, "Serada Hasat ve Fide Dikimi, Orman Köylüleriyle ve Muhtarlarla Buluşma" etkinliğine katılacak.

(İstanbul/15.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Dünya Denizcilik Günü Kahvaltı Programı'na iştirak edecek, hasta ve esnaf ziyaretleri gerçekleştirecek, AK Parti Adalar İlçe Başkanlığı'nı ziyaret ederek "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında basın açıklaması yapacak.

(İstanbul/10.00/12.30/13.00/14.30)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(İstanbul/14.30)

4- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini açıklayacak.

(İstanbul/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu yüksek düzeyli görüşmeleri, 150 civarında devlet ve hükümet başkanının katılımıyla New York'ta devam edecek.

(New York)

2- İsrail'in, Gazze kentini işgal altına alma planı, bölgeye saldırıları ve insani yardım girişini engellemesi sonucu yaşanan krize ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Soho House'da Spotify Music Forward Konferansı'na katılacak, Galata Büyük Hendek Caddesi'nde ziyaretlerde bulunacak, tramvay ile İstiklal Caddesi'ne geçiş yapacak, Naz City Hotel'de İş Dünyası Buluşması'na iştirak edecek.

(İstanbul/10.00/11.30/13.30/15.00)

SPOR

1- Trendyol 1. Lig'in 7. haftası, Özbelsan Sivasspor- Adana Demirspor, Amed Sportif Faaliyetler-SMS Grup Sarıyer ve Atko Grup Pendikspor-Sakaryaspor karşılaşmalarıyla tamamlanacak.

(Sivas/17.00/Diyarbakır/İstanbul/20.00)

2- Galatasaray Kulübü, basketbol, voleybol, kadın futbol ve tekerlekli sandalye basketbol takımlarının yeni sezon forma lansmanını Galatasaray Adası'nda gerçekleştirecek.

(İstanbul/19.05)

3- Fatih Karagümrük, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarına Riva'da basına açık gerçekleştirilecek antrenmanla devam edecek, Teknik direktör Marcel Licka ve iki oyuncu, medya mensuplarına açıklamada bulunacak.

(İstanbul/12.00)

