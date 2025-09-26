Evinin balkonundan düşen ünlü şarkıcıdan acı haber
"Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut, Yalova'daki evinin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Eylül 2025 08:20, Son Güncelleme : 26 Eylül 2025 08:53
52 yaşındaki Tut, Çınarcık ilçesinde bulunan evinin balkonundan henüz belirlenemeyen nedenle düştü.
Durumu fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Tut'un hayatını kaybettiğini belirledi.
Şarkıcının cenazesi, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.