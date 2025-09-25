Sevdagül Tunçer Zafer Partisi'nden istifa etti
Zafer Partisi Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi Sevdagül Tunçer partisinden istifa etti.
"Zafer Partisi ile hiçbir bağım kalmamıştır"
Tunçer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Zafer Partisi ile hiçbir bağım kalmamıştır. Kamuoyuna saygılarımla duyururum" ifadelerine yer verdi.