KKM bakiyesindeki erime devam ediyor: 320 milyar liraya geriledi

MEB'den 24 Kasım Öğretmenler Günü İçin Genelge
MEB'den 24 Kasım Öğretmenler Günü İçin Genelge
İstanbul'da Fahiş Fiyat ve Stokçuluk Denetimlerinde Rekor Ceza
İstanbul'da Fahiş Fiyat ve Stokçuluk Denetimlerinde Rekor Ceza
YKS ek yerleştirme tercih başvuruları başladı
YKS ek yerleştirme tercih başvuruları başladı
Güvenlik açığını buldu, NASA'nın onur listesine girdi
Güvenlik açığını buldu, NASA'nın onur listesine girdi
'TİM Başkanı Gültepe'nin evinde arama' iddiasına Valilikten açıklama
'TİM Başkanı Gültepe'nin evinde arama' iddiasına Valilikten açıklama
Bakan Tekin: Eğitim hiç kolay olmayacak
Bakan Tekin: Eğitim hiç kolay olmayacak
Borsada piyasa değeri 1 trilyon lirayı aşan ilk şirket ASELSAN
Borsada piyasa değeri 1 trilyon lirayı aşan ilk şirket ASELSAN
TikTok çılgınlığı! Ellerine oje sürdüğü oğlunu dans ettirdi
TikTok çılgınlığı! Ellerine oje sürdüğü oğlunu dans ettirdi
'Karakolda çocuklara su verilmesine soruşturma' iddialarına açıklama
'Karakolda çocuklara su verilmesine soruşturma' iddialarına açıklama
Adalet Bakanı Tunç: Yargının hesap sorması hazmedilemiyor
Adalet Bakanı Tunç: Yargının hesap sorması hazmedilemiyor
İlk teslimatlar başladı: Togg T10F artık yollarda!
İlk teslimatlar başladı: Togg T10F artık yollarda!
Erzurum'da korkutan deprem
Erzurum'da korkutan deprem
Nüfusa göre en çok ve en az esnafın bulunduğu iller
Nüfusa göre en çok ve en az esnafın bulunduğu iller
Bakanlıktan 'sokakta uyuyan çocuk' açıklaması: 6 kardeşiyle koruma altına alındı
Bakanlıktan 'sokakta uyuyan çocuk' açıklaması: 6 kardeşiyle koruma altına alındı
TESK'ten uyarı: Yüzde 50-90 indirimler yanıltıcı olabilir
TESK'ten uyarı: Yüzde 50-90 indirimler yanıltıcı olabilir
Ameliyat sonrası engellilik: Doktora 109 Milyon TL tazminat cezası!
Ameliyat sonrası engellilik: Doktora 109 Milyon TL tazminat cezası!
Villasında kamu personeli çalıştıran Öğretmenevi Müdürüne soruşturma
Villasında kamu personeli çalıştıran Öğretmenevi Müdürüne soruşturma
Trump-Erdoğan görüşmesinde son dakika değişikliği
Trump-Erdoğan görüşmesinde son dakika değişikliği
MASAK'a anlık takip ve hesap dondurma yetkisi geliyor
MASAK'a anlık takip ve hesap dondurma yetkisi geliyor
EBRD'den Türkiye'ye büyüme dopingi: Tahmin yüzde 3,5'e çıkarıldı
EBRD'den Türkiye'ye büyüme dopingi: Tahmin yüzde 3,5'e çıkarıldı
Bağ-Kur'lu esnafa erken emeklilik geliyor
Bağ-Kur'lu esnafa erken emeklilik geliyor
Okullarda disiplin bozuldu: Akran zorbalığı vakaları patladı!
Okullarda disiplin bozuldu: Akran zorbalığı vakaları patladı!
Enflasyondan fazla arttı: Yüksek aidat göç ettiriyor!
Enflasyondan fazla arttı: Yüksek aidat göç ettiriyor!
Küçük modüler reaktörler Türkiye'nin 'nükleer rönesansı' olabilir
Küçük modüler reaktörler Türkiye'nin 'nükleer rönesansı' olabilir
Esnaf çaresiz: Bir haftada dört benzer vaka
Esnaf çaresiz: Bir haftada dört benzer vaka
Erdoğan: Yeşil finans stratejisini uygulama çabalarımız sürüyor
Erdoğan: Yeşil finans stratejisini uygulama çabalarımız sürüyor
Baklava ve çayda gıda boyası, köftede sakatat!
Baklava ve çayda gıda boyası, köftede sakatat!
İstanbul'da avukata silahlı saldırı düzenlendi
İstanbul'da avukata silahlı saldırı düzenlendi
TBMM'de yemek ücretlerine zam geldi
TBMM'de yemek ücretlerine zam geldi
Özgür Çelik yeniden CHP İstanbul İl Başkanı seçildi!
Özgür Çelik yeniden CHP İstanbul İl Başkanı seçildi!
Ana sayfaHaberler Ekonomi

KKM bakiyesindeki erime devam ediyor: 320 milyar liraya geriledi

BDDK verilerine göre Kur Korumalı Mevduat geçen hafta 24 milyar 106 milyon lira düşüşle 320 milyar 726 milyon liraya indi. Toplam mevduat 24,7 trilyon liraya yükselirken, tüketici kredileri azaldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Eylül 2025 14:52, Son Güncelleme : 25 Eylül 2025 14:52
Yazdır
KKM bakiyesindeki erime devam ediyor: 320 milyar liraya geriledi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bültenine göre, 19 Eylül haftasında bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi yaklaşık 31 milyar 241 milyon lira artışla 20 trilyon 819 milyar 513 milyon liraya çıktı.

Mevduatlar arttı, KKM düştü

Bankacılık sektöründe toplam mevduat (bankalar arası dahil) geçen hafta 188 milyar 769 milyon lira artarak 24 trilyon 698 milyar 146 milyon liraya yükseldi. Ancak Kur Korumalı Mevduat (KKM) bakiyesi 24 milyar 106 milyon lira düşüşle 320 milyar 726 milyon liraya indi. Böylece KKM'nin toplam mevduat içindeki payı yüzde 1,30 oldu.

Tüketici kredilerinde gerileme

Tüketici kredilerinin tutarı aynı dönemde 3 milyar 751 milyon lira azalarak 2 trilyon 544 milyar 523 milyon liraya geriledi. Bu kredilerin 618,2 milyar lirasını konut, 50,6 milyar lirasını taşıt, 1 trilyon 875,6 milyar lirasını ise ihtiyaç kredileri oluşturdu.

Kredi kartı borçları düştü

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları yüzde 1,8 azalarak 2 trilyon 461 milyar 781 milyon liraya geriledi. Bunun 910 milyar lirası taksitli, 1 trilyon 551,8 milyar lirası ise taksitsiz borçlardan oluştu.

Takipteki alacaklar ve öz kaynaklar yükseldi

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar 3 milyar 821 milyon lira artarak 484,8 milyar liraya çıktı. Aynı dönemde yasal öz kaynaklar 57,8 milyar lira artışla 4 trilyon 411,7 milyar liraya yükseldi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber