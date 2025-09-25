İlk teslimatlar başladı: Togg T10F artık yollarda!

Türkiye'nin yerli otomobili Togg, tamamen elektrikli fastback modeli T10F'in ilk teslimatlarını gerçekleştirdi.

Tamamen elektrikli Togg T10F'in V1 RWD Standart Menzil sürümü için açıklanan resmi Türkiye başlangıç fiyatı 1 milyon 860 bin TL, V1 RWD Uzun Menzil sürümü için açıklanan resmi Türkiye başlangıç fiyatı 2 milyon 170 bin TL, V2 RWD Uzun Menzil sürümü için açıklanan resmi Türkiye başlangıç fiyatı ise 2 milyon 343 bin TL olmuştu.

Togg T10F alıcılarıyla buluşuyor



Fiyatların açıklandığı gün ön siparişe açılan araçlar, şirketin X hesabı üzerinden yaptığı duyuruya göre bugün itibarıyla alıcılarına ulaştırılmaya başlandı.

Teknik özellikleri neler?

Teknik olarak bakarsak V1 RWD Standart Menzil; 160 kW / 218 beygir güç, 350 Nm tork ve 52,4 kWh batarya ile geliyor. 0'dan 100 km/s hıza 7,2 saniyede çıkan bu versiyon için 335 km karma, 421 km şehir içi menzil değeri paylaşılıyor.

V1 RWD Uzun Menzil isimli versiyon; 160 kW / 218 beygir güç, 350 Nm tork ve 88,5 kWh batarya ile geliyor. 0'dan 100 km/s hıza 7,5 saniyede çıkan bu versiyon için 623 km karma, 786 km şehir içi menzil değeri paylaşılıyor.

V2 RWD Uzun Menzil isimli versiyon; 160 kW / 218 beygir güç, 350 Nm tork ve 88,5 kWh batarya ile geliyor. 0'dan 100 km/s hıza 7,5 saniyede çıkan bu versiyon için 610 km karma, 753 km şehir içi menzil değeri paylaşılıyor.

V2 AWD isimli versiyon; 320 kW / 435 beygir güç, 700 Nm tork ve 88,5 kWh batarya ile geliyor. 0'dan 100 km/s hıza 4,1 saniyede çıkan bu versiyon için 523 km karma, 645 km şehir içi menzil değeri paylaşılıyor. Tüm versiyonlarda MacPherson ön süspansiyon, çok noktalı bağımsız arka süspansiyon ve hava soğutmalı disk frenler standart olarak sunuluyor. 11 kW AC ve 180 kW DC şarj destekli Togg T10F, yalnızca V2 AWD modelinde dört tekerlekten çekiş sunuyor.