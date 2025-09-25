İlk teslimatlar başladı: Togg T10F artık yollarda!
Erzurum'da korkutan deprem
Nüfusa göre en çok ve en az esnafın bulunduğu iller
Bakanlıktan 'sokakta uyuyan çocuk' açıklaması: 6 kardeşiyle koruma altına alındı
TESK'ten uyarı: Yüzde 50-90 indirimler yanıltıcı olabilir
Ameliyat sonrası engellilik: Doktora 109 Milyon TL tazminat cezası!
Villasında kamu personeli çalıştıran Öğretmenevi Müdürüne soruşturma
Trump-Erdoğan görüşmesinde son dakika değişikliği
MASAK'a anlık takip ve hesap dondurma yetkisi geliyor
EBRD'den Türkiye'ye büyüme dopingi: Tahmin yüzde 3,5'e çıkarıldı
Bağ-Kur'lu esnafa erken emeklilik geliyor
Okullarda disiplin bozuldu: Akran zorbalığı vakaları patladı!
Enflasyondan fazla arttı: Yüksek aidat göç ettiriyor!
Küçük modüler reaktörler Türkiye'nin 'nükleer rönesansı' olabilir
Esnaf çaresiz: Bir haftada dört benzer vaka
Erdoğan: Yeşil finans stratejisini uygulama çabalarımız sürüyor
Baklava ve çayda gıda boyası, köftede sakatat!
İstanbul'da avukata silahlı saldırı düzenlendi
TBMM'de yemek ücretlerine zam geldi
Özgür Çelik yeniden CHP İstanbul İl Başkanı seçildi!
Kartlı ödemelerin tutarı 2 trilyon 146,3 milyar lira oldu
Samsun'daki heyelan faciasında iddianame hazırlandı
YKS ek yerleştirme tarihleri açıklandı
1400 kişiye mezar olan Ebrar Sitesi yeniden ayakta
Bakanlık onay verdi: Özelde 8 bin TL olan kaplama devlette 188 TL
Paylaşım yaptı, yandı! Maliye peşlerine düştü
İki Bakanlık çalışmalara başlıyor: Esnafa erken emeklilik yolda
YSK karar verdi: CHP'nin İstanbul Kongresi devam edecek
Tatil hayali kabusa dönüştü: 30 firmaya 133 milyon lira ceza
İkinci elde en az sorun çıkaran otomobiller belli oldu
Ana sayfaHaberler SağlıkAna sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

Ameliyat sonrası engellilik: Doktora 109 Milyon TL tazminat cezası!

Gaziantep'te bademcik ameliyatı yapılan 4 yaşındaki çocuk, operasyon sonrası gelişen kanamada solunum yolunun tıkanmasıyla beyni oksijensiz kalarak engelli kaldı. İhmal iddiasıyla yargıya taşınan olayın ardından operasyonu yapan KBB uzmanı doktora yasal faizleriyle birlikte yaklaşık 109 milyon TL'yi bulan tazminat cezası verildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 25 Eylül 2025 10:22, Son Güncelleme : 25 Eylül 2025 10:27
Ameliyat sonrası engellilik: Doktora 109 Milyon TL tazminat cezası!

Olay, 2018 yılında Gaziantep'te özel bir hastanede meydana geldi. İddiaya göre, 4 yaşındaki bir çocuk, yapılan bademcik ameliyatının ardından gelişen komplikasyonla yaşanan kanama sonucu solunum yolunun tıkanması nedeniyle beyni oksijensiz kalarak engelli kaldı. Yaklaşık 7 yıl önce yaşanan olay sonrası yargı süreci başladı.

Ailenin Davası ve Mahkeme Kararı

  • Küçük çocuğun ailesi, ihmali olduğu ve tıbbi yanlış uygulama yapıldığı iddiasıyla hastane ve hekim H.B.'den şikayetçi olarak tazminat davası açtı.
  • Hastane ve hekim ise kanamanın ameliyatın komplikasyonlarından kaynaklandığını savunarak iddiaları reddetti.
  • Tarafların savunmaları, adli tıp raporları ve bilirkişi raporlarının ardından görülen duruşma sonrası mahkeme heyeti ameliyatı gerçekleştiren hekimi sorumlu tutarak yasal faizleriyle birlikte yaklaşık 109 milyon TL'yi bulan rekor bir tazminat ödemesine hükmetti.

Dr. Av. Cengiz Bayram'ın Açıklamaları

Yaşanan süreci değerlendiren Hekimlerle Hukuksal Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Av. Cengiz Bayram, karara tepki göstererek hükmedilen tazminat miktarının çok fazla olduğunu belirtti. Bu kararın ileriye dönük benzer veya daha farklı operasyonları olumsuz etkileyeceğini söyledi. Dr. Av. Cengiz Bayram, "Hiçbir meslek yoktur ki kendi kusuru oranında değil de en ufak kusurundan zararın tamamını karşılasın. Böyle bir şey olamaz." dedi.

Bayram, "Şu anda yaşanan problem hekimlerin bundan sonra hiçbir ameliyatı yapmayacağı anlamına gelecek. Bu işten yine en fazla mağduriyet vatandaşa olacaktır. Çünkü bugün 15-20 bin liraya bir bademcik ameliyatı bundan sonra 100-150 bin liranın altında yapılmayacak. Bu ektiğini biçmek dediğimiz bir kavram olacak. Bu kararla bu işten yine vatandaş zararlı çıkacak. Bunun çözümünü biz daha önce önermiştik. Yetkililer bunu dinlemediler. Umarım bizim önerimizi dinlerler." ifadelerini kullandı.

"Söz konusu tazminat miktarı kabul edilemez bir rakam"

Hükmedilen tazminatın çok yüksek olduğunu belirten Bayram, "Böyle bir tazminat bir insanın geliriyle, yaptığı işle hiçbir ilişkisi olmayan bir rakam. Burada söz konusu tazminat miktarı kabul edilemez bir rakam." dedi. Ayrıca, hekimin majör bir hatası olmadığını ve kasten adam öldürme durumu olsa dahi böyle bir ceza alınamayacağını vurguladı.

Bayram, "Yargı, bilirkişi adını verdiğimiz hekim meslektaşlarımızın raporu doğrultusunda karar veriyor. Bu cezanın alınmasında en büyük sorun bilirkişi raporlarında bir standardizasyon olmaması ve milletin kendi kafasına göre rapor vermesidir." dedi.

Bilirkişi Raporlarındaki Tutarsızlıklar

Bilirkişi raporlarında da tutarsızlık olduğunu belirten Bayram, "Bu konunun uzmanları bilirkişi heyetleri ama ilk rapor ile ikinci rapor çok farklı. İlk raporda çok farklı tıp standartlarına aykırılık varken, ikinci raporda bunların hiçbirinden hemen hemen bahsedilmiyor." şeklinde konuştu.

Bayram, konuşmasının sonunda, "Yargıtay başkanının yargı yılındaki açılış konuşmasından sonra bu kararın verilmesi de düşündürücüdür" dedi.


