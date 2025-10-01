Almanya'nın Münih kentinde patlama ve silah sesleri

BILD'in aktardığı bilgilere göre kentte birden fazla patlama meydana geldi, ayrıca silah sesleri duyuldu.

Saat 04.40 sularında itfaiyeye gelen ilk ihbar bir ev yangınına ilişkindi. Olay yerine varılmasından kısa süre sonra patlama sesleriyle ilgili yeni çağrılar yapıldı. Bir otobüsün tamamen yanarak kül olduğu, çevresinin köpükle kaplandığı bildirildi.

Ölü bulundu, intihar şüphesi

Lerchenauer Gölü yakınlarında bir erkek cesedi bulundu. Polis, bu kişinin yangın çıkan eve patlayıcılar yerleştirdiğini ve daha sonra intihar ettiğini açıkladı.

BILD'in haberine göre söz konusu ev, ölen kişinin anne babasına aitti. Cesedin üzerinde bulunan sırt çantasında başka bir patlayıcı olabileceği ihtimali nedeniyle bölgeye bomba imha ekipleri sevk edildi. Olayın ardından bir kişinin kayıp olduğu ancak kamu güvenliği açısından risk taşımadığı belirtildi.

Oktoberfest'e yönelik tehdit şüphesi

Polis, olayın Oktoberfest ile bağlantısını araştırıyor.

Münih Belediye Başkanı Dieter Reiter'in açıklamasına göre, olayla ilişkili olabileceği değerlendirilen bir mektup bulundu. Yetkililer, riski göz ardı edemeyeceklerini belirterek festival alanının kapalı kalacağını duyurdu.

Geniş güvenlik önlemleri

Olayın yaşandığı Lerchenauer Caddesi geniş bir alanda trafiğe kapatıldı. Polis, çevre sakinlerine bölgeden uzak durmaları çağrısı yaptı.

Yakındaki Toni-Pfülf'deki ilkokul ve ortaokul da güvenlik gerekçesiyle gün boyu kapalı kalacak. Bölgede itfaiye ve polis çalışmaları sürerken cinayet masası ekiplerinin de inceleme yaptığı bildirildi.