Almanya'nın Münih kentinde patlama ve silah sesleri

Ankara'da denetim: 3 tonun üzerinde bozuk ürün imha edildi
Ankara'da denetim: 3 tonun üzerinde bozuk ürün imha edildi
YÖK Başkanı Açıkladı: Başarılı Olanlar Erken Mezun Olacak
YÖK Başkanı Açıkladı: Başarılı Olanlar Erken Mezun Olacak
İstanbul'da evlenen 4 bin çifte faizsiz kredi desteği verildi
İstanbul'da evlenen 4 bin çifte faizsiz kredi desteği verildi
LPG'ye Zam Bekleniyor
LPG'ye Zam Bekleniyor
Küresel Sumud Filosu yüksek riskli alana girdi
Küresel Sumud Filosu yüksek riskli alana girdi
Kemal Memişoğlu: Şişmanların yüzde 25'i obez
Kemal Memişoğlu: Şişmanların yüzde 25'i obez
Meteoroloji uyardı: Bölge bölge yağış ve sıcaklık tahminleri
Meteoroloji uyardı: Bölge bölge yağış ve sıcaklık tahminleri
Yeni doğum düzenlemesi yolda: Anneye 25 hafta, babaya 15 gün izin
Yeni doğum düzenlemesi yolda: Anneye 25 hafta, babaya 15 gün izin
Meclis'te mesai başlıyor! Erdoğan, Genel Kurul'a hitap edecek
Meclis'te mesai başlıyor! Erdoğan, Genel Kurul'a hitap edecek
3. köprüden geçecek tren için temel atılıyor
3. köprüden geçecek tren için temel atılıyor
Uzmanı uyardı: Hafta sonu üç büyükşehirde yağış bekleniyor
Uzmanı uyardı: Hafta sonu üç büyükşehirde yağış bekleniyor
Türk-İş açıkladı: Eylül ayı açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu!
Türk-İş açıkladı: Eylül ayı açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu!
Başkentte su kesintisi: İşte su verilemeyecek mahalleler!
Başkentte su kesintisi: İşte su verilemeyecek mahalleler!
Elektrik ve doğal gaza zam olmayacak
Elektrik ve doğal gaza zam olmayacak
Çeyrek asırlık mobilya firması iflas etti! Yüzlerce kişi işsiz kalacak
Çeyrek asırlık mobilya firması iflas etti! Yüzlerce kişi işsiz kalacak
Ankara'dan yurt dışına direkt uçuşlar artacak
Ankara'dan yurt dışına direkt uçuşlar artacak
Kasımpaşa Spor Kulübü ile birlikte 18 şirkete kayyım atandı
Kasımpaşa Spor Kulübü ile birlikte 18 şirkete kayyım atandı
TÜİK: İşsizlik ağustosta yüzde 8,5'e yükseldi
TÜİK: İşsizlik ağustosta yüzde 8,5'e yükseldi
Okulda akran dehşeti: Ayağına bastığı arkadaşını komalık etti
Okulda akran dehşeti: Ayağına bastığı arkadaşını komalık etti
Bakan Yerlikaya açıkladı: Ehliyet yenilemede süre uzatılmayacak
Bakan Yerlikaya açıkladı: Ehliyet yenilemede süre uzatılmayacak
Antalya BB'ye operasyon: Genel Sekreter Yardımcısı dahil 22 gözaltı
Antalya BB'ye operasyon: Genel Sekreter Yardımcısı dahil 22 gözaltı
Geçen yılki tahmini tutmuştu! ABD'li bankadan 2026 asgari ücret tahmini
Geçen yılki tahmini tutmuştu! ABD'li bankadan 2026 asgari ücret tahmini
Maliye 'T' plakalı o araçların peşinde!
Maliye 'T' plakalı o araçların peşinde!
MİT koordinesinde siber casusluk operasyonu: 3 tutuklama
MİT koordinesinde siber casusluk operasyonu: 3 tutuklama
Önder Kahveci: Memurların Taleplerini KPDK'da Dile Getirdik
Önder Kahveci: Memurların Taleplerini KPDK'da Dile Getirdik
MEB verileri açıkladı: İşte Türkiye'deki öğretmen sayısı
MEB verileri açıkladı: İşte Türkiye'deki öğretmen sayısı
2025-Mühendislik Tamamlama: Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
2025-Mühendislik Tamamlama: Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
İzmir'de polis merkezine saldırıda şehit sayısı 3'e çıktı
İzmir'de polis merkezine saldırıda şehit sayısı 3'e çıktı
Girişimcilere 2 milyon liraya kadar yeni destek paketi
Girişimcilere 2 milyon liraya kadar yeni destek paketi
Kurum: 500 bin yeni konut için TOKİ ile hazırlıklarımız tamam
Kurum: 500 bin yeni konut için TOKİ ile hazırlıklarımız tamam
Ana sayfaHaberler Dünya

Almanya'nın Münih kentinde patlama ve silah sesleri

Münih'in kuzeyinde sabah saatlerinden bu yana polis ve itfaiye ekiplerinin katıldığı geniş çaplı bir operasyon yürütülüyor. Özel harekat timleri ve bomba imha uzmanları da bölgeye sevk edildi. Polis, olayın Oktoberfest ile bağlantılı olabileceğini değerlendiriyor. Dünyanın en büyük festivallerinden Oktoberfest, güvenlik gerekçesiyle kapatıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Ekim 2025 11:10, Son Güncelleme : 01 Ekim 2025 11:11
Yazdır
Almanya'nın Münih kentinde patlama ve silah sesleri

BILD'in aktardığı bilgilere göre kentte birden fazla patlama meydana geldi, ayrıca silah sesleri duyuldu.

Saat 04.40 sularında itfaiyeye gelen ilk ihbar bir ev yangınına ilişkindi. Olay yerine varılmasından kısa süre sonra patlama sesleriyle ilgili yeni çağrılar yapıldı. Bir otobüsün tamamen yanarak kül olduğu, çevresinin köpükle kaplandığı bildirildi.

Ölü bulundu, intihar şüphesi

Lerchenauer Gölü yakınlarında bir erkek cesedi bulundu. Polis, bu kişinin yangın çıkan eve patlayıcılar yerleştirdiğini ve daha sonra intihar ettiğini açıkladı.

BILD'in haberine göre söz konusu ev, ölen kişinin anne babasına aitti. Cesedin üzerinde bulunan sırt çantasında başka bir patlayıcı olabileceği ihtimali nedeniyle bölgeye bomba imha ekipleri sevk edildi. Olayın ardından bir kişinin kayıp olduğu ancak kamu güvenliği açısından risk taşımadığı belirtildi.

Oktoberfest'e yönelik tehdit şüphesi

Polis, olayın Oktoberfest ile bağlantısını araştırıyor.

Münih Belediye Başkanı Dieter Reiter'in açıklamasına göre, olayla ilişkili olabileceği değerlendirilen bir mektup bulundu. Yetkililer, riski göz ardı edemeyeceklerini belirterek festival alanının kapalı kalacağını duyurdu.

Geniş güvenlik önlemleri

Olayın yaşandığı Lerchenauer Caddesi geniş bir alanda trafiğe kapatıldı. Polis, çevre sakinlerine bölgeden uzak durmaları çağrısı yaptı.

Yakındaki Toni-Pfülf'deki ilkokul ve ortaokul da güvenlik gerekçesiyle gün boyu kapalı kalacak. Bölgede itfaiye ve polis çalışmaları sürerken cinayet masası ekiplerinin de inceleme yaptığı bildirildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber