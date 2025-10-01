Balıkçıların bulduğu insansız deniz aracı imha edildi
Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesindeki Yoroz Limanı'ndan denize açılan balıkçılar tarafından bulunan insansız deniz aracı kontrollü şekilde imha edildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Ekim 2025 11:26, Son Güncelleme : 01 Ekim 2025 11:32
İl Jandarma Komutanlığına bağlı Patlayıcı Madde İmha Timi ile Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanlığına bağlı SAS ekipleri, kıyıya çıkarılan insansız deniz aracının bulunduğu alanda sabah saatlerinde inceleme yaptı.
Ekipler, geniş güvenlik önlemlerinin alındığı çalışmada insansız deniz aracını vinç yardımıyla suya indirdi.
Sahil Güvenlik Komutanlığının botu ile Karadeniz açıklarına çekilen insansız deniz aracının, bir süre sonra patlatıldığı görüldü.
Yoroz Limanı'ndan denize açılan balıkçılar tarafından 29 Eylül'de bulunan ve kıyıya getirilen insansız deniz aracı Sahil Güvenlik ekiplerince güvenli bölgeye çıkarılmış, giriş-çıkışların kapatıldığı liman çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınmıştı.