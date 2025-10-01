Erdoğan, TBMM'de siyasi parti genel başkanları ile görüştü

TBMM'de 28. Dönem 4. Yasama Yılı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıyla başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşması sonrası Başkanlık Divanı'nda Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ile Tuncel Bakırhan ve İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile bir araya geldi. Görüşme yaklaşık yarım saat sürdü. Görüşme sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çok samimi bir havada görüşmemizi yaptık" dedi.

Meclis Başkanı Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Bahçeli, daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Meclis'ten uğurladı.