3. ayda memurlara enflasyon farkı hakkı doğdu

Temmuz enflasyonu yüzde 2,06, Ağustos enflasyonu ise yüzde 2,04 olarak açıklanmıştı.

TÜİK'in bugün açıkladığı verilere göre, Eylül ayında ise enflasyon aylık yüzde 3,23 arttı. Bu haliyle 3 aylık kümülatif enflasyon yüzde 7,5 oldu.

Kamu personeli yılın ikinci yarısında yüzde 5 zam aldığı için, yılın ikinci yarısının ilk 3 ayı itibariyle yüzde 2,38'lik enflasyon farkı oluştu

Twiter X: edipuzen

Edip Üzen