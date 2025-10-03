3. ayda memurlara enflasyon farkı hakkı doğdu
TÜİK 2025 yılı eylül ayı enflasyonunu açıkladı. Açıklanan rakamlara göre yılın ikinci yarısında yüzde 5 zam alan kamu personeline, daha 3. ayda enflasyon farkı alma hakkı doğdu
Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 03 Ekim 2025 10:07, Son Güncelleme : 03 Ekim 2025 10:08
Temmuz enflasyonu yüzde 2,06, Ağustos enflasyonu ise yüzde 2,04 olarak açıklanmıştı.
TÜİK'in bugün açıkladığı verilere göre, Eylül ayında ise enflasyon aylık yüzde 3,23 arttı. Bu haliyle 3 aylık kümülatif enflasyon yüzde 7,5 oldu.
Kamu personeli yılın ikinci yarısında yüzde 5 zam aldığı için, yılın ikinci yarısının ilk 3 ayı itibariyle yüzde 2,38'lik enflasyon farkı oluştu
Twiter X: edipuzen
Edip Üzen