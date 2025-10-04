Bakan Kurum: Hatay'da 66 Bin Yeni Konut Yapılıyor
Bakan Murat Kurum, Hatay'daki değerlendirme toplantısında 86 bin konut ve iş yerinin teslim edildiğini, 66 bin yeni konutun ise hızla inşa edildiğini açıkladı. Ayrıca tarihi alanların restorasyonunun da devam ettiğini vurguladı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay'da düzenlenen değerlendirme toplantısına katıldı ve burada önemli açıklamalarda bulundu. Toplantıya milletvekilleri, il valisi, belediye başkanları ve TOKİ Başkanı da katılım sağladı. Bakan Kurum, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Hatay'da bugüne kadar 86 bin konut ve iş yerinin teslim edildiğini belirtti. Ayrıca kentte 66 bin konut ve iş yerinin daha yapımının sürdüğünü ifade etti.
Toplantıda Ele Alınan Konular
- Tüm ilçelerdeki son durumun değerlendirilmesi
- Antakya başta olmak üzere ilçelerdeki projelerin ilerleyişi
- 86 bin konut ve iş yerinin teslim edilmesi
- 66 binin üzerinde konut, iş yeri ve köy evinin yapımının devam etmesi
Kültürel ve Tarihi Alanlarda Çalışmalar
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tarihi yerlerin, tescilli alanların ve vakıf eserlerinin restorasyonunun aralıksız sürdüğü vurgulandı. Bakan Kurum, "Hiç kimsenin şüphesi olmasın; Hatay'ı, Türkiye Yüzyılı'nın en güçlü kalelerinden biri yapana kadar tek bir an bile durmayacağız." ifadelerini kullandı.