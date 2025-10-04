Bakan Kurum: Hatay'da 66 Bin Yeni Konut Yapılıyor
Ceza infaz personeline özel gün: 6 Haziran'da kutlanacak
Kocaeli'de bir fabrikadaki iş kazasında 2 kişi öldü
İsrail'in alıkoyduğu 36 Türk aktivist bugün yurda getirilecek
Suç işleyen çocukların cezalarıyla ilgili düzenlemelere gidilecek
İstanbul'da vinç öğrenci yurduna devrildi
Hafif Raylı Sistem Hattı 1. aşaması için bakanlık devrede
Cinsel suçlar ve uyuşturucudan sabıkalı olanlar artık bu işlerde çalışamayacak
Zorunlu kış lastiği uygulamasında tarih öne çekildi
Devlet radara karşı uyaracak! Haftaya Meclis'e geliyor
İddia: Netanyahu, Trump'ın Hamas açıklamasına şaşırdı
Burdur'da başıboş sokak köpeğinin saldırdığı kişi yaralandı
Bakan Bolat: Çok yakında fiyat etiket düzenlememiz geliyor
Kütahya'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Trump: İsrail derhal bombalamayı durdurmalı!
Diyanet İşleri Başlanlığı'nda atama ve görevden alma kararnamesi yayımlandı
Vatandaş şikayet etti: Bir ayda sürekli fiyat artıran ev sahibine ceza!
Hamas'tan Trump'ın teklifine yanıt: Müzakerelere hazırız
YSK, CHP'nin İstanbul kongresine onay verdi
Türkiye, İsrail'deki vatandaşlarını özel bir uçakla alacak
Bakan Kacır açıkladı: Türkiye'nin ilk yerli batarya paketi yolda!
TOKİ'nin 'kiralık sosyal konut' projesinin detayları belli oldu
Yatırımcının rotası değişti: Borsa gerilerken altın ve döviz kazandırdı
Milli Eğitim Akademisi 3 işleviyle eğitime yön verecek
Çay devinden tarihi karar: 39 yıl sonra Türkiye üretimini sonlandırdı
Kazada yaralanan Ak Partili Vekil yoğun bakımda tutuluyor
Bakan Bolat açıkladı: Fiyat etiketlerine devrim gibi düzenlemeler geliyor!
İstanbul'da 3 adliyenin başsavcısı değişti
TÜİK açıkladı: Eylül'de fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
Çanakkale'deki akran zorbalığı olayında görevden uzaklaştırma kararı
Bakan Kurum: Hatay'da 66 Bin Yeni Konut Yapılıyor

Bakan Murat Kurum, Hatay'daki değerlendirme toplantısında 86 bin konut ve iş yerinin teslim edildiğini, 66 bin yeni konutun ise hızla inşa edildiğini açıkladı. Ayrıca tarihi alanların restorasyonunun da devam ettiğini vurguladı.

04 Ekim 2025
Bakan Kurum: Hatay'da 66 Bin Yeni Konut Yapılıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay'da düzenlenen değerlendirme toplantısına katıldı ve burada önemli açıklamalarda bulundu. Toplantıya milletvekilleri, il valisi, belediye başkanları ve TOKİ Başkanı da katılım sağladı. Bakan Kurum, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Hatay'da bugüne kadar 86 bin konut ve iş yerinin teslim edildiğini belirtti. Ayrıca kentte 66 bin konut ve iş yerinin daha yapımının sürdüğünü ifade etti.

Toplantıda Ele Alınan Konular

  • Tüm ilçelerdeki son durumun değerlendirilmesi
  • Antakya başta olmak üzere ilçelerdeki projelerin ilerleyişi
  • 86 bin konut ve iş yerinin teslim edilmesi
  • 66 binin üzerinde konut, iş yeri ve köy evinin yapımının devam etmesi

Kültürel ve Tarihi Alanlarda Çalışmalar

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tarihi yerlerin, tescilli alanların ve vakıf eserlerinin restorasyonunun aralıksız sürdüğü vurgulandı. Bakan Kurum, "Hiç kimsenin şüphesi olmasın; Hatay'ı, Türkiye Yüzyılı'nın en güçlü kalelerinden biri yapana kadar tek bir an bile durmayacağız." ifadelerini kullandı.


