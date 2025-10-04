Eylülde gıdadaki zam şampiyonu yumurta oldu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kiralık Konut Açıklaması
İsrail'in alıkoyduğu 36'sı Türk 137 aktivist Türkiye'de
Parayla rapor veren doktor tutuklandı
Bakan Kurum: Hatay'da 66 Bin Yeni Konut Yapılıyor
Ceza infaz personeline özel gün: 6 Haziran'da kutlanacak
Kocaeli'de bir fabrikadaki iş kazasında 2 kişi öldü
Suç işleyen çocukların cezalarıyla ilgili düzenlemelere gidilecek
İstanbul'da vinç öğrenci yurduna devrildi
Hafif Raylı Sistem Hattı 1. aşaması için bakanlık devrede
Cinsel suçlar ve uyuşturucudan sabıkalı olanlar artık bu işlerde çalışamayacak
Zorunlu kış lastiği uygulamasında tarih öne çekildi
Devlet radara karşı uyaracak! Haftaya Meclis'e geliyor
İddia: Netanyahu, Trump'ın Hamas açıklamasına şaşırdı
Burdur'da başıboş sokak köpeğinin saldırdığı kişi yaralandı
Bakan Bolat: Çok yakında fiyat etiket düzenlememiz geliyor
Kütahya'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Trump: İsrail derhal bombalamayı durdurmalı!
Diyanet İşleri Başlanlığı'nda atama ve görevden alma kararnamesi yayımlandı
Vatandaş şikayet etti: Bir ayda sürekli fiyat artıran ev sahibine ceza!
Hamas'tan Trump'ın teklifine yanıt: Müzakerelere hazırız
YSK, CHP'nin İstanbul kongresine onay verdi
Türkiye, İsrail'deki vatandaşlarını özel bir uçakla alacak
Bakan Kacır açıkladı: Türkiye'nin ilk yerli batarya paketi yolda!
TOKİ'nin 'kiralık sosyal konut' projesinin detayları belli oldu
Yatırımcının rotası değişti: Borsa gerilerken altın ve döviz kazandırdı
Milli Eğitim Akademisi 3 işleviyle eğitime yön verecek
Çay devinden tarihi karar: 39 yıl sonra Türkiye üretimini sonlandırdı
Kazada yaralanan Ak Partili Vekil yoğun bakımda tutuluyor
Bakan Bolat açıkladı: Fiyat etiketlerine devrim gibi düzenlemeler geliyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kiralık Konut Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planına Hamas'tan gelen olumlu cevabı değerlendirdi. Hamas'ın yanıtını memnuniyetle karşıladıklarını ve barışa hazır olduğunu söyleyen Erdoğan, "İsrail'in saldırılarını derhal durdurması çok önemlidir. Filizlenen barış umutlarının solmasına müsaade edilmemelidir." diye konuştu. Erdoğan, ayrıca fahiş kira artışlarını dengelemek için TOKİ'yle kiralık sosyal konut kampanyasını hayata geçireceklerini belirterek "Devlet olarak vatandaşımıza kiralık konut vereceğiz" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Ekim 2025 16:14, Son Güncelleme : 04 Ekim 2025 16:15
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de ateşkes planını ve Hamas'ın verdiği olumlu yanıtı değerlendirdi.

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde toplu açılış ve temel atma töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas'ın Trump'a verdiği cevabı memnuniyetle karşıladıklarını belirterek "Hamas barışa hazır olduğunu gösterdi." dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Gazze'de 2 yıldır devam eden soykırımın durdurulması için yoğun çaba içerisindeyiz. Her alanda imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Amacımız Gazzeli kardeşlerimizi bir an önce huzura barışa ve güvenliğe kavuşturmaktır. Geçen hafta hem New York'ta hem Washington'da bu yönde temaslarda bulunduk mazlumların sesi olduk. Sayın Trump ile de bu meseleyi detaylıca konuştuk.

"İsrail saldırıları derhal durdurulmalı"

Dün akşam Sayın Trump ile telefon görüşmemizin en önemli gündemi yine Gazze'ydi. Hamas'ın Sayın Trump'a verdiği cevabı memnuniyetle karşılıyoruz. Hamas barışa hazır olduğunu gösterdi. Bölgemizde kalıcı barış için bir fırsat penceresi aralandı. İsrail'in saldırılarını derhal durdurması bu bakımdan çok önemli.

"Barış umudu solmamalı"

Filizlenen barış umutlarının solmalarına müsaade edilmemeli. Akan kanı dindirmek pek ala mümkündür. Tek bir masumun daha ölmemesi için ne yapılması gerekiyorsa Türkiye olarak bunu yapmaya devam edeceğiz. Küresel Sumud Filosu'nun umut yolcularını da ülkemize getiriyoruz.

Bir saat sonra İstanbul Havalimanı'na Sumud Filosu'nun sadece Türkiye'den gidenler değil, Malezya ve farklı ülkelerden de bazı Sumud yolcuları gelen kafilenin içerisinde yerlerini alacaklar. Bir saat sonra İstanbul'a inmiş olacaklar. Rabbim, Gazze'nin huzura kavuştuğunu görmeyi bize, milletimize, Filistin davasına destek olan vicdan sahibi herkese nasip etsin diyorum. Buradan Gazzeli mazlumlara dayanışma mesajlarımızı iletiyor, Türkiye'nin her zaman yanlarında olacağını tekrar ifade ediyorum.

"Depreme dayanıklı binanın ne kadar önemli olduğunu gördük"

Deprem ülkemizin en sancılı gerçeği. 6 Şubat'ta yaşadığımız asrın felaketinde depreme dayanıklı binanın ne kadar önemli olduğunu gördük. Perşembe günü yaşanan 5 büyüklüğündeki sarsıntı, bize Marmara'da da elimizi çabuk tutmamız gerektiğini hatırlattı. Depremi engellemek elimizde değil ama can ve mal kayıplarının önüne geçmek mümkün. Bunun için kentsel dönüşüm projeleri hayati öneme sahip. Büyükşehir Belediye Başkanlığımızdan itibaren bizim kentsel dönüşüm meselesindeki hassasiyetimizi herkes çok iyi bilir. Sultanbeyli'deki kentsel dönüşüm çalışmalarına da bu anlayışla hız verdik.

"81 ilimizde 500 bin sosyal konut inşa etmek için düğmeye basıyoruz"

Kentsel dönüşüm projelerini hızla yapabilmemiz için vatandaşlarımızın desteğine ihtiyacımız var. Önce can, önce huzur...

TOKİ'miz projelerine yenilerini ekliyor. 81 ilimizde 500 bin sosyal konut inşa etmek için düğmeye basıyoruz. İstanbul'daki

Fahiş kira artışlarını dengelemek için TOKİ'yle kiralık sosyal konut kampanyasını hayata geçireceğiz. Devlet olarak vatandaşımıza kiralık konut vereceğiz. Projenin detaylarını önümüzdeki günlerde paylaşacağız.

"CHP'nin başındaki zat belediye soyguncularına sahip çıkıyor"

Soygun düzenine bizzat kendileri göz yummuş. Bunlar ortaya dökülünce CHP'nin başındaki zat 'siyasi operasyon' diyerek belediye soyguncularına sahip çıkıyor. Bu skandalları ihbar eden CHP'li değil mi? Kaç kişinin haklarına girdilerse hepsinin hesabını mahkemelerde tek tek veriyorlar, verecekler. Her fırsatta yaptıklarını yüzlerine vuracağız."

