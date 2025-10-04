Eylülde gıdadaki zam şampiyonu yumurta oldu!
Hamile kadın takside doğum yaptı

Adana'da hamile bir kadın, hastane yolundayken takside doğum yaptı.

Hamile kadın takside doğum yaptı

Adana'da hastaneye götürülmek üzere taksiye bindirilen hamile kadın, yolda doğum yaptı. Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'nde yaşayan hamile bir kadın dün doğum sancısı çekmeye başladı.

Sancılarının artması üzerine aile, bölgedeki taksi durağını arayarak eve araç çağırdı.

Duraktan yönlendirilen şoför Samet Aygün (30), hamile kadını hastaneye götürmek üzere yola çıktı. Ancak yolculuk sırasında annenin sancıları şiddetlendi.

Takside, anne hastaneye ulaşamadan erkek bebeğini sağlıklı bir şekilde dünyaya getirdi.

Bebeğin göbek kordonu, hastane önüne ulaşıldığında sağlık ekiplerince araçta kesildi.

Hastanede yapılan kontrollerin ardından bir süre gözetim altında tutulan anne ile Yesen ismi verilen bebek daha sonra taburcu edildi.

TAKSİ DURAĞI AİLEYE ÜCRETSİZ HİZMET VERECEK

Taksi şoförü Samet Aygün, doğuma tanıklık etmenin şaşırtıcı olduğunu söyledi. Yardımcı olabildiği için mutlu olduğunu belirten Aygün, şöyle konuştu:

"Acil bir telefon geldi, ben de hemen adrese gittim. Hastaneye giderken yolda doğum gerçekleşti. Arkadan bir bebek sesi geldi, hepimizin eli ayağı birbirine dolaştı, şoka uğradık. Hastaneye vardıktan sonra hemşireler gelip taksinin içerisinde bebeğin göbek kordonunu kestiler. O an anlatılmaz, yaşanır. Çok mutlu oldum. Yesen bebek ve ailesine, Türk Hava Yolları'nın da uyguladığı tarifenin aynısını biz de taksi durağı olarak uygulayacağız. Ailenin tüm taksi binişleri ücretsiz olacak. Bu olay benim için bir ilkti ve unutulmaz bir andı. Anne ve bebeğin sağlık durumu çok iyi."

