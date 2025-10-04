Bitlis'te düğün konvoyunda kaza: 4 kişi ağır yaralandı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, düğün konvoyunda seyir halindeyken kontrolden çıkan bir otomobil takla attı. Kazada araçta bulunan 4 kişi ağır yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Adilcevaz-Erciş kara yolu üzerindeki Aydınlar beldesi yakınlarında meydana geldi. Henüz sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 14 BY 936 plakalı otomobil, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak takla attı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar çevredeki vatandaşların da yardımıyla araçtan çıkarılarak Adilcevaz Onkoloji Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.