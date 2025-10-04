Bakan Tunç: Sumud aktivistlerinin bilgi amaçlı ifadesi alınacak
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Bakan Bayraktar: ABD ile 43 milyar dolarlık anlaşma yaptık
Eylülde gıdadaki zam şampiyonu yumurta oldu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kiralık Konut Açıklaması
İsrail'in alıkoyduğu 36'sı Türk 137 aktivist Türkiye'de
Parayla rapor veren doktor tutuklandı
Bakan Kurum: Hatay'da 66 Bin Yeni Konut Yapılıyor
Ceza infaz personeline özel gün: 6 Haziran'da kutlanacak
Kocaeli'de bir fabrikadaki iş kazasında 2 kişi öldü
Suç işleyen çocukların cezalarıyla ilgili düzenlemelere gidilecek
İstanbul'da vinç öğrenci yurduna devrildi
Hafif Raylı Sistem Hattı 1. aşaması için bakanlık devrede
Cinsel suçlar ve uyuşturucudan sabıkalı olanlar artık bu işlerde çalışamayacak
Zorunlu kış lastiği uygulamasında tarih öne çekildi
Devlet radara karşı uyaracak! Haftaya Meclis'e geliyor
İddia: Netanyahu, Trump'ın Hamas açıklamasına şaşırdı
Burdur'da başıboş sokak köpeğinin saldırdığı kişi yaralandı
Bakan Bolat: Çok yakında fiyat etiket düzenlememiz geliyor
Kütahya'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Trump: İsrail derhal bombalamayı durdurmalı!
Diyanet İşleri Başlanlığı'nda atama ve görevden alma kararnamesi yayımlandı
Vatandaş şikayet etti: Bir ayda sürekli fiyat artıran ev sahibine ceza!
Hamas'tan Trump'ın teklifine yanıt: Müzakerelere hazırız
YSK, CHP'nin İstanbul kongresine onay verdi
Türkiye, İsrail'deki vatandaşlarını özel bir uçakla alacak
Bakan Kacır açıkladı: Türkiye'nin ilk yerli batarya paketi yolda!
TOKİ'nin 'kiralık sosyal konut' projesinin detayları belli oldu
Yatırımcının rotası değişti: Borsa gerilerken altın ve döviz kazandırdı
Milli Eğitim Akademisi 3 işleviyle eğitime yön verecek
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Başkentte, bazı yollar yarın düzenlenecek iki ayrı etkinlik nedeniyle sabahtan itibaren araç trafiğine kapatılacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Ekim 2025 19:42, Son Güncelleme : 04 Ekim 2025 19:42
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara İl Emniyet Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan duyuruya göre, yarın düzenlenecek "Gazze Kararlılık Yürüyüşü" dolayısıyla saat 08.00'den itibaren ihtiyaç olması halinde şu yollar trafiğe kapatılacak:

"Atatürk Bulvarı'nın Ulus Kavşağı ile Akay Kavşağı arasında kalan bölümü ve buraya açılan yolların tamamı çift yönlü, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nın Maltepe Köprüsü ile 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan yolların tamamı çift yönlü, Talatpaşa Bulvarı'ndan Atatürk Bulvarı'na bağlantıyı sağlayan yan varyantlar ile Atatürk Bulvarı'ndan Talatpaşa Bulvarı'na bağlantıyı sağlayan yan varyantlar, Talatpaşa Bulvarı'nın Tren Garı Kavşağı ile A. Adnan Saygun arasında kalan bölümü ve buraya açılan yolların tamamı çift yönlü, Celal Bayar Bulvarı'nın A. Adnan Saygun Caddesi ile Kazım Karabekir Caddesi arasında kalan bölümü ve buraya açılan yolların tamamı çift yönlü, İstiklal Caddesi'nin Baruthane Kavşağı ile Necmettin Erbakan Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan yolların tamamı çift yönlü, A. Adnan Saygun Caddesi'nin Denizciler Caddesi ile Necmettin Erbakan Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan yolların tamamı çift yönlü, Ziya Gökalp Caddesi'nin 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı ile Kolej Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan yolların tamamı çift yönlü, Cumhuriyet Caddesi ve buraya açılan yolların tamamı çift yönlü, Milli Müdafaa Caddesi ve buraya açılan yolların tamamı çift yönlü, Mithatpaşa Caddesi'nin Atatürk Bulvarı ile Süleyman Sırrı Caddesi arasında kalan bölümü ve buraya açılan yolların tamamı."

Yarın hangi yollar trafiğe kapalı?

Yarın düzenlenecek "3. Uluslararası Runkara Yarı Maratonu" nedeniyle saat 07.30'dan itibaren araç trafiğine kapatılacak yollar ise şöyle:

"Hipodrom Caddesi'nin Fatih Sultan Mehmet Bulvarı ile Tren Garı Kavşağı arasında kalan bölümü çift yönlü, Kazım Karabekir Caddesi'nin İstanbul Caddesi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü çift yönlü, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nın Strazburg Caddesi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü Anadolu Meydanı istikametine tek yönlü, Anıt Caddesi'nin tamamı çift yönlü, Gençlik Caddesi'nin Şehit Gönenç Caddesi ile Anıt Caddesi arasında kalan bölümü çift yönlü, Akdeniz Caddesi'nin Gençlik Caddesi ile Taşkent Caddesi arasında kalan bölümü çift yönlü, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nin Şehit Göksenin Aytural Şaylan Caddesi ile Beşevler Kavşağı arasında kalan bölüm çift yönlü, Dögol Caddesi'nin Beşevler Kavşağı ile Anadolu Meydanı arasında kalan kısmı çift yönlü, Gazeteci-Yazar Muammer Yaşar Bostancı Caddesi'nin tamamı çift yönlü, Bandırma Caddesi'nin tamamı çift yönlü, Silahtar Caddesi'nin tamamı çift yönlü, Çiftlik Caddesi'nin tamamı çift yönlü, Güvercinlik Caddesi'nin tamamı çift yönlü, Ankara Bulvarı'nın Anadolu Bulvarı ile Hipodrom Caddesi arasında kalan bölümü Anadolu Bulvarı'ndan Hipodrom Caddesi istikametine tek yönlü, yukarıda belirtilen yollara bağlanan tüm cadde, sokak ve varyantlar."

