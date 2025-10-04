Bakan Tunç: Sumud aktivistlerinin bilgi amaçlı ifadesi alınacak
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Bakan Bayraktar: ABD ile 43 milyar dolarlık anlaşma yaptık
Eylülde gıdadaki zam şampiyonu yumurta oldu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kiralık Konut Açıklaması
İsrail'in alıkoyduğu 36'sı Türk 137 aktivist Türkiye'de
Parayla rapor veren doktor tutuklandı
Bakan Kurum: Hatay'da 66 Bin Yeni Konut Yapılıyor
Ceza infaz personeline özel gün: 6 Haziran'da kutlanacak
Kocaeli'de bir fabrikadaki iş kazasında 2 kişi öldü
Suç işleyen çocukların cezalarıyla ilgili düzenlemelere gidilecek
İstanbul'da vinç öğrenci yurduna devrildi
Hafif Raylı Sistem Hattı 1. aşaması için bakanlık devrede
Cinsel suçlar ve uyuşturucudan sabıkalı olanlar artık bu işlerde çalışamayacak
Zorunlu kış lastiği uygulamasında tarih öne çekildi
Devlet radara karşı uyaracak! Haftaya Meclis'e geliyor
İddia: Netanyahu, Trump'ın Hamas açıklamasına şaşırdı
Burdur'da başıboş sokak köpeğinin saldırdığı kişi yaralandı
Bakan Bolat: Çok yakında fiyat etiket düzenlememiz geliyor
Kütahya'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Trump: İsrail derhal bombalamayı durdurmalı!
Diyanet İşleri Başlanlığı'nda atama ve görevden alma kararnamesi yayımlandı
Vatandaş şikayet etti: Bir ayda sürekli fiyat artıran ev sahibine ceza!
Hamas'tan Trump'ın teklifine yanıt: Müzakerelere hazırız
YSK, CHP'nin İstanbul kongresine onay verdi
Türkiye, İsrail'deki vatandaşlarını özel bir uçakla alacak
Bakan Kacır açıkladı: Türkiye'nin ilk yerli batarya paketi yolda!
TOKİ'nin 'kiralık sosyal konut' projesinin detayları belli oldu
Yatırımcının rotası değişti: Borsa gerilerken altın ve döviz kazandırdı
Milli Eğitim Akademisi 3 işleviyle eğitime yön verecek
Kırşehir'de 2,7 milyar liralık 3 proje hayata geçirildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kırşehir'in Kaman ilçesinde tamamlanan 2,7 milyar liralık 3 kara yolu projesinin açılış törenine katıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Ekim 2025 20:52, Son Güncelleme : 04 Ekim 2025 20:53
Kırşehir'de 2,7 milyar liralık 3 proje hayata geçirildi

Bakan Uraloğlu, Kaman'daki 3 kara yolu projesinin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Kaman Çevre Yolu ve Kaman Giriş Farklı Seviyeli Kavşağı, Kaman-Savcılı-Kırşehir yolunun Savcılı-Kırşehir kesimi ile Kaman şehir geçişi projelerinin açılışında bulunmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Uraloğlu, toplamda yaklaşık 2,7 milyar liralık yatırımla Kaman'ın ulaşım altyapısını güçlendirdiklerini belirtti.

İlçenin ulaşım altyapısını güçlendirme hedefiyle 6,6 kilometre uzunluğundaki Kaman Çevre Yolu'nu bitümlü sıcak karışım kaplamalı hale getirdiklerini, bu kapsamda şehir merkeziyle çevre yolunu bağlayan noktada köprülü kavşak inşa ederek trafiğin kesintisiz ve güvenli akışını sağladıklarını ifade eden Uraloğlu, proje kapsamında 35 metre uzunluğunda 1 köprü ve 1000 metre uzunluğunda kavşak kolları yaptıklarını anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı büyüme stratejilerini sürdürdüklerini vurgulayan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Kırşehir'imizin ve Kaman'ımızın ihtiyaçlarını karşılayacak projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. Açılışını yaptığımız yollarımızda emeği geçen yüklenici firmalara, Karayolları Genel Müdürlüğü personelimize ve tüm çalışma arkadaşlarımıza, Valiliğimize, milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Kaman Çevre Yolu, Kaman Giriş Kavşağı, Kaman Şehir Geçişi ve Kaman-Savcılı-Kırşehir yolunun Kaman'a, Kırşehir'e ve ülkemize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Cumhur İttifakı olarak ülkemize hizmete devam ediyoruz."

Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen de yapılan projelerin ciddi bir trafik hacmine sahip Kırşehir ve Kaman'ın doğu batı aksında ulaşım ağını ve otoyol bağlantılarını güçlendirdiğini, ulaşım altyapısına önemli katkılar sağlayacağını belirtti.

Konuşmaların ardından Bakan Uraloğlu, Gülşen ve il protokolüyle birlikte kara yollarının açılışını yaptı.

Uraloğlu, hizmete açılan Kaman Çevre Yolu'nda Togg ile sürüş yaparak, incelemede bulundu.

